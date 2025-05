TV Republika grzmiała ws. oświadczenia majątkowego Bodnara. Jest stanowcza odpowiedź

Telewizja Republika donosiła, że Adam Bodnar miał zataić w oświadczeniu majątkowym, że jest wraz z małżonką współwłaścicielem 112-metrowego mieszkania na Ursynowie, które nabył w 2005 r. Jego wartość oszacowano prawdopodobnie na około trzy miliony złotych. Ustalenia skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki, który domagał się dymisji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Poseł PiS zaatakował ministra sprawiedliwości ws. mieszkania. „To jest przestępstwo”

– To nie jest drobna pomyłka. Ta wada była powielana i mamy do czynienia z możliwością chęci ukrywania mieszkania. To jest przestępstwo – przekonywał z kolei na antenie TV Republika jego partyjny kolega Szymon Szynkowski vel Sęk.

Do sprawy odniósł się w końcu sam zainteresowany. „Telewizja Republika i pan Dariusz Matecki kłamią. Na przyszłość dobra rada z zakresu rzetelności dziennikarskiej – warto zadać pytanie przed opublikowaniem nieprawdziwej informacji. Pozwala to uniknąć wstydu i konieczności dementowania niezgodnych ze stanem faktycznym treści. Niniejszym oświadczam – nie jestem właścicielem mieszkania przy ul. Wąwozowej w Warszawie” – podkreślił na wstępie.

Adam Bodnar zataił mieszkanie w oświadczeniu majątkowym? Zwrócił się do TV Republika

„W dniu dnia 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał postanowienie o podziale majątku pomiędzy mną a moją byłą żoną. W tym postanowieniu własność mieszkania przy ul. Wąwozowej w całości przyznana została mojej byłej żonie. Na dowód – załączam postanowienie sądu” – zaznaczył minister sprawiedliwości.

„Zgodnie z art. 35 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu nie jestem umocowany do dokonywania zmian w księdze wieczystej tego lokalu. Oczekuję od Telewizji Republika i p. Mateckiego niezwłocznego zdementowania przekazanych publicznie kłamstw. Wszak hasło widniejące na profilu Telewizji brzmi #włączprawdę. Warto stosować” – podsumował Bodnar.

