Z atrapą broni do komornika. Mieszkaniec Lubelszczyzny wpadł w spore kłopoty

W czwartek 8 maja około godziny 09:00 oficer dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że do komornika sądowego przyszedł mężczyzna, który nie zgadzał się z otrzymaną treścią pism urzędniczych.

Biłgoraj. Z atrapą broni u Komornika

Nagle podczas rozmowy wyciągnął z saszetki przedmiot przypominający broń i zaczął nim wymachiwać, chcąc wymusić zmianę decyzji egzekucyjnej. Po chwili mężczyzna opuścił palcówkę.

Zaraz po otrzymanym zgłoszeniu na miejsce zdarzenia udali się policjanci, którzy zatrzymali opisywanego mężczyznę i doprowadzili go do policyjnego aresztu. Po kontroli alkomatem okazało się, że 57-letni mieszkaniec Biłgoraja był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Z bronią u komornika. Chciał powstrzymać egzekucję długu

Policjanci wykonali czynności procesowe, zabezpieczyli materiał dowodowy. Ustalono, że mężczyzna wykorzystał do popełnienia przestępstwa przedmiot przypominający broń, w którym znajdował się pojemnik wypełniony gazem.

Po wytrzeźwieniu 57-latek tłumaczył policjantom, że swoim zachowaniem chciał uzyskać dla siebie powstrzymanie działań egzekucyjnych na rzecz wierzyciela.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie mężczyzna został doprowadzony do prokuratury w Biłgoraju, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za stosowanie groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduję karę do 3 lat pozbawienia wolności.

