Były minister skazany. Łódzki sąd nie miał wątpliwości

Sprawa, która była przedmiotem procesu, sięga 2012 roku. To właśnie wtedy Cezary Grabarczyk poświadczył nieprawdę w protokole z egzaminu na broń i w kartach egzaminacyjnych. Na tej podstawie doszło do wydania decyzji pozwalającej na posiadanie przez polityka Platformy Obywatelskiej dwóch sztuk broni palnej bojowej oraz zaświadczenia uprawniającego go do nabycia takiej broni.

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Katowicach ustalili w toku śledztwa, że Cezary Grabarczyk nie uczestniczył w teoretycznym i praktycznym egzaminie dla ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej a mimo tego, jeszcze tego samego dnia otrzymał pozwolenie. Później polityk PO miał celująco zdać egzamin teoretyczny, jednak odbył się on tylko w obecności naczelnika Komendy Wojewódzkiej Policji a zgodnie z prawem obecna powinna być również komisja egzaminacyjna. Po wybuchu afery były minister stracił pozwolenie na broń i ostatecznie go nie odzyskał, ponieważ nie zdań egzaminu.

Cezary Grabarczyk skazany przez sąd w Łodzi

W 2023 roku zakończył się proces przed sądem pierwszej instancji. Sędziowie nie przyjęli wyjaśnień Cezarego Grabarczyka i skazali byłego ministra na karę 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz 7200 zł grzywny. W poniedziałek 12 maja Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał postanowienie sądu pierwszej instancji. – Wyrok pierwszej instancji jest podtrzymany w mocy w całości w stosunku do tych dwóch oskarżonych – przekazał Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.

W sprawie skazany został również były poseł PiS Dariusz S. Prokuratura domagała się także kary dla lekarki Beaty J. Według śledczych poświadczyła nieprawdę, twierdząc, że politycy przeszli wszystkie wymagane badania do posiadania broni, chociaż w rzeczywistości przeszli tylko część z nich. Sąd Okręgowy w Łodzi uniewinnił lekarkę.

