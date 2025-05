To koniec długiego weekendu w maju? Politycy rozważają radykalne zmiany

Po tym, jak rząd przyznał dzień wolny 24 grudnia, w Senacie trwają prace nad kolejną propozycją. Chodzi o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak zmiana ta może nastąpić kosztem 3 maja.

Koniec z długimi majówkami? Jest petycja

Senacka Komisja Petycji już rozpoczęła rozpatrywanie wniosku w tej sprawie. Wtorek, 13 maja, to termin pierwszego posiedzenia dotyczącego tej propozycji. Jeśli senatorowie ją poprą, oznaczać to będzie koniec wielodniowych majówek. W myśl petycji, tylko 1 maja pozostałby dniem wolnym, natomiast 3 maja zostałby wykreślony z listy świąt wolnych od pracy. W zamian za to wolne przysługiwałoby w Wielki Piątek.

Autor petycji argumentuje, że Wielki Piątek to jedno z najważniejszych świąt dla chrześcijan różnych wyznań – katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i protestanckiego. Zwraca uwagę, że w szkołach i uczelniach tego dnia nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, co stanowi poważne wyzwanie dla rodziców, szczególnie samotnych matek, które nie mają z kim zostawić dzieci. Zdaniem autora, pracownicy często nie są w stanie uzyskać urlopu na ten dzień, co prowadzi do konfliktów w zakładach pracy.

Wielki Piątek wolny w innych krajach

Wielki Piątek jako dzień wolny funkcjonuje już w wielu krajach Europy, takich jak Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Hiszpania, Finlandia czy Słowacja. Autor petycji dodaje również, że Konstytucja 3 maja, mimo że jest ważnym symbolem narodowym, została uchwalona ponad 230 lat temu i dziś nie ma już realnego zastosowania prawnego. Podkreśla też, że rocznica przyjęcia obecnej konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku nie została uznana za święto państwowe ani wolne od pracy.

Senaccy legislatorzy przygotowali opinię prawną, w której nie przesądzili, czy propozycja zmiany jest zasadna. Zaznaczyli natomiast religijny i duchowy wymiar Wielkiego Piątku – to dzień zadumy, modlitwy, refleksji i nabożeństw Drogi Krzyżowej. W Kościele ewangelicko-augsburskim to najważniejszy dzień w całym roku liturgicznym – dzień ciszy, pokuty i kontemplacji. Praktykujący ewangelicy zazwyczaj tego dnia nie pracują.

Z drugiej strony Biuro Analiz i Petycji Senatu przypomina, że Święto Narodowe 3 maja, upamiętniające pierwszą europejską konstytucję, ma szczególną wartość historyczną i symboliczną dla Polski i Polaków na całym świecie. Dokument z 1791 roku uznawany jest za przykład zgody ponad podziałami politycznymi i źródło inspiracji dla współczesnych działań.

Dni wolne od pracy. Wykaz

Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy (poza niedzielami):

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek Wielkanocny

3 maja – Święto Narodowe

Zielone Świątki

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

