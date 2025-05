Jacek Kopczyński nawiązał do szarpaniny z Dariuszem Mateckim. Zamieścił nagranie

Dariusz Matecki w mediach społecznościowych podkreślił, że wraz z innym posłem PiS, którym okazał się potem Krzysztof Ciecióra, został uderzony przez aktora z M jak Miłość Jacka Kopczyńskiego. Do zdarzenia doszło po tym, jak Zbigniew Ziobro został wulgarnie określony. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że był trzeźwy w przeciwieństwie do 54-latka, który miał ok. promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

– Z moich informacji wynika, że w całości tej sytuacji uczestniczyli wyłącznie posłowie PiS i wyłącznie zaproszeni przez nich goście – powiedział dziennikarzom Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu dodał, że „była to kłótnia połączona z bójką między dwoma posłami PiS, w którą włączył się jeden z gości posła Prawa i Sprawiedliwości”. W odpowiedzi na te słowa Matecki zarzucił Hołowni, że jest „perfidnym kłamcą”. Dodał, że złożył na lidera Polska 2050 zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej.

Awantura Jacka Kopczyńskiego z Dariuszem Mateckim

Poseł PiS relacjonował potem, że Kopczyński został zatrzymany. Na policji zgłosił, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza i dyskryminacji. Aktor w Sejmie przebywał na zaproszenie byłego posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego, a przepustkę pomagał załatwić polityk tego ugrupowania Dariusz Milewski. Kopczyński usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, za co grozi mu do trzech lat więzienia.

Aktor w oświadczeniu tłumaczył, że doszło do burzliwej wymiany zdań między nim i m.in. Mateckim, co zakończyło się szarpaniną. Zaprzeczył jednak, że naruszył nietykalność cielesną polityków. „Każda z wersji przedstawiona przez Dariusza Mateckiego w mediach społecznościowych i tradycyjnych (różniących się od siebie) nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem wczorajszych zdarzeń” – podsumował Kopczyński.

Aktor Jacek Kopczyński o bójce w Sejmie. Wspomniał o byłym pośle PiS Zbigniewie Girzyńskim

„Sejm to naprawdę bardzo ciekawe miejsce, zostałem oprowadzony przez mojego serdecznego kolegę prof. Zbyszka Girzyńskiego. Cieszę się, że mogłem je zwiedzić (choć koniec nie był zbyt miły). Chcę podkreślić, czemu dają wyraz moje zdjęcia, że szanuje każde poglądy i wszystkie frakcje polityczne, liczy się człowiek” – podsumował aktor.

