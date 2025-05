Zaginęła 16-letnia Sandra. Klucz w skrzynce, telefon milczy

23 maja, w piątek, w godzinach porannych, nastoletnia Sandra Strugarek opuściła swoje miejsce zamieszkania w Poznaniu, przy ulicy Łukaszewicza na osiedlu Łazarz. Od tego czasu nie wróciła do domu, a także nie skontaktowała się z żadnym członkiem rodziny ani przyjaciółmi. Jej nagłe zniknięcie budzi ogromny niepokój.

Sandra nie poinformowała nikogo, dokąd się udaje. Zostawiła klucz do mieszkania w skrzynce na listy, nie zabrała dokumentów ani nie podała żadnych wskazówek co do swoich planów. Jej telefon komórkowy jest wyłączony, a dziewczyna nie wykazuje żadnej aktywności w mediach społecznościowych. Wszelkie próby kontaktu okazały się bezskuteczne.

Zaginęła 16-letnia Sandra. Jej życie może być zagrożone

Rodzina informuje, że Sandra nigdy wcześniej nie znikała bez śladu i zawsze utrzymywała kontakt z bliskimi. Obecna sytuacja budzi poważne obawy o jej bezpieczeństwo.

Szesnastolatka cierpi na depresję, co dodatkowo zwiększa ryzyko zagrożenia jej zdrowia i życia. Każda godzina może mieć znaczenie.

Na profilu SOS Zaginięcia na Facebooku opublikowano rysopis zaginionej. Dziewczyna ma około 170 centymetrów wzrostu i ma długie, brązowe włosy. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej miała na sobie czarną bluzę z kapturem, czarne sportowe buty i jeansowe spodnie.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania. Wszystkie osoby, które mogły widzieć Sandrę 23 maja lub mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Grunwald. Numer telefonu do kontaktu: +48 47 771 21 11.

