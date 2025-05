Zaginęła 54-letnia Magda. Cierpi na demencję

Wielkopolskie służby prowadzą poszukiwania zaginionej 54-letniej Magdaleny Majewskiej z Lubonia. Kobieta wyszła z domu przy ul. 3 Maja we wtorek, około godziny 19. Po tym, jak nie wróciła, jej rodzina zgłosiła zaginięcie. Funkcjonariusze policji rozpoczęli akcję poszukiwawczą.

W rozpoczętych w środę poszukiwaniach brali udział policjanci oraz strażacy. Zaangażowano również psy tropiące, drony oraz ratowników. Działania służb w okolicach Lubonia zakończono po północy – poszukiwania przerwano.

Trwają poszukiwania kobiety. Cierpi na demencję

Zaginionej kobiety nie udało się odnaleźć. Poszukiwania będą kontynuowane. Z przekazanych przez rodzinę informacji wiadomo, że kobieta cierpi na demencję, co może powodować jej zagubienie.

Zaginiona Magdalena Majewska to 54-letnia kobieta o szczupłej budowie ciała. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe oczy oraz czarne włosy do ramion. W dniu zaginięcia (wtorek, 20 maja) ubrana była w niebieską, pikowaną kurtkę, czarne obcisłe spodnie oraz wiśniowe kalosze. Kobieta na stałe przyjmuje leki i może mieć trudności w orientacji w terenie.

Wielkopolska policja zwróciła się z apelem o przekazywanie wszelkich informacji w przypadku napotkania na ślad kobiety. „Jeśli ktoś widział kobietę lub ma informacje o miejscu jej przebywania, proszony jest o kontakt pod nr tel. 47 77 149 00” – napisano w poście na portalu Facebook.

facebook

Statystyki zaginięć. Stały poziomi – ok. 13 tys. osób rocznie

– Z policyjnych danych wynika, że od kilku lat liczba zaginięć w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi ok. 13 tys. rocznie. Do Fundacji ITAKA wpływa mniej zgłoszeń, ponieważ prowadzone przez nas działania zaczynają się później niż te, które podejmuje policja. Wiele spraw udaje się rozwiązać dość szybko, zanim rodzina zdecyduje się na szukanie pomocy gdzieś indziej. Niektóre kończą się wkrótce po poinformowaniu policji, jeszcze przed złożeniem oficjalnego zgłoszenia o zaginięciu. Do wyjaśnienia innych potrzeba z kolei kilku lat albo jeszcze dłuższej perspektywy. Do nas, jako Fundacji ITAKA, trafiają dziennie ok. 2-3 zgłoszenia o zaginięciach – mówi „Wprost” Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes zarządu Fundacji ITAKA.

Czytaj też:

Kolejny dramat w małej podkarpackiej wsi. Najpierw bez śladu przepadła matka, potem córkaCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie 16-latki. „Oddaliła się od osoby bliskiej na dworcu”