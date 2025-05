Żebrowski sparodiował gest Nawrockiego. „Nowy lekarz w Leśnej Górze”

Na nagraniu z planu serialu „Na dobre i na złe” Żebrowski, który gra w nim rolę doktora Falkowicza, odgrywa scenkę w szpitalu Leśna Góra – fikcyjnej placówce znanej widzom serialu.

Nawrocki zażył snus na wizji. Żebrowski go sparodiował

Widzów zaskoczył charakterystyczny gest, który aktor wykonał – identyczny z tym, który wykonał Karol Nawrocki podczas niedawnej debaty prezydenckiej. Chodzi o moment, w którym Nawrocki wcisnął do ust snus – porcję tytoniu do żucia – co wzbudziło mieszane reakcje i szybko stało się tematem licznych memów i komentarzy.

Żebrowski, znany z ciętego języka i zaangażowania w debatę publiczną, w subtelny, ale jednoznaczny sposób sparodiował ten moment. Filmowi towarzyszy ironiczny podpis: „Nowy lekarz w Leśnej Górze... dr Nawrocki”.

Internauci reagują

Internauci błyskawicznie podchwycili żart, a pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedne komentowały, że snus może działać silniej niż „morfina z Leśnej Góry”, były też takie, które sugerowały usunięcie nowego doktora z dyżuru.

Karol Nawrocki nie odniósł się do żartu, ale wszystko wskazuje na to, że ten memiczny gest zostanie z nim na dłużej – a za sprawą Michała Żebrowskiego być może nawet trafi do szpitala Leśna Góra.

