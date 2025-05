Kandydat na prezydenta może mieć problemy. W tle mobbing i przemoc fizyczna

O tym, że w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście toczy się dochodzenie ws. uporczywego i złośliwego naruszania praw pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, poinformowała czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Nieoficjalnie „Rzeczpospolita” ustaliła, że naruszeń tych dokonywać miał Marek Woch. Od rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotra Skiby dziennik słyszy, że dochodzić do nich miało między wrześniem 2018 roku i styczniem 2023 roku, a sam Woch występuje w sprawie w charakterze świadka.

Sprawa mobbingu ciągnie się za Markiem Wochem od lat

To nie pierwszy raz, kiedy w przestrzeni publicznej pojawia się temat rzekomych nadużyć ze strony Wocha. W 2023 roku o sprawie pisał „Dziennik Gazeta Prawna”, a chwilę później „Rzeczpospolita” i TOK FM. „Woch gnębił, kazał pracować po godzinach, nie wypłacał za to ani złotówki, normą były telefony w trakcie urlopów, wiadomości wysyłane w święta, niedziele, późno w nocy” – pisano w artykule radiostacji.

Do najnowszych doniesień Woch odniósł się krótko. Na pytanie „Rzeczpospolitej o komentarz do sprawy odpowiedział: „Trwa kolejna kampania wyborcza i po raz kolejny jest atak na obywatelski ruch społeczny, jakim są Bezpartyjni Samorządowcy, a przed wszystkim na wyborców”.

Więcej Woch mówił o wcześniejszych doniesieniach, kiedy to pytany o nie był na antenie Kanału Zero. Jak stwierdził, „to było zlecenie”. Niedawny kandydat na urząd prezydenta tłumaczył, że za pomocą oskarżeń o mobbing chciano go wyeliminować z życia publicznego.

Marek Woch poparł Karola Nawrockiego. „Samorządowiec z krwi i kości”

W środę podczas debaty w Końskich Woch oficjalnie poparł kandydaturę popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego. – Bardzo się cieszę, że Polska będzie miała takiego prezydenta, niezależnego i bezpartyjnego i jako przewodniczący federacji ogólnopolskiej Bezpartyjni Samorządowcy, również cała organizacja wspiera i popiera dlatego, że pan doktor również pełnił funkcję radnego w Gdańsku. Samorządowiec z krwi i kości – mówił Woch.

