Nadciąga pogodowy rollercoaster. Będzie gorąco i burzowo

W ciągu kilku najbliższych dni kraj znajdzie się pod wpływem gwałtownych zjawisk, które mogą doprowadzić do licznych szkód. Zmiany będą szybkie i dotkliwe – warto więc przygotować się na trudny pogodowo czas.

Pogoda na weekend. Burze i grad nad Polską

Najbliższe dni przyniosą zauważalną zmianę w zakresie temperatur. Słupki rtęci powędrują w górę, a termometry pokażą wartości przekraczające 25 stopni Celsjusza. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać korzystne, zwłaszcza dla osób wypatrujących prawdziwego lata, to właśnie ocieplenie może być zapowiedzią poważnych zawirowań pogodowych. Wysoka temperatura, w połączeniu z napływem wilgotnych i chwiejnych mas powietrza, stworzy idealne warunki do rozwoju gwałtownych burz.

Piątek z przejściowym spokojem

Jeszcze w piątek sytuacja meteorologiczna ma pozostać względnie stabilna. Mimo że miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, nie będą to zjawiska szczególnie intensywne. To ostatni dzień, w którym można liczyć na spokojniejszą aurę. Jak wynika z prognoz, od soboty sytuacja zacznie się zdecydowanie pogarszać, a kulminacja groźnych zjawisk spodziewana jest już w niedzielę.

Burzowa kulminacja w niedzielę

Weekend przyniesie radykalne pogorszenie pogody. Sobotnie popołudnie i wieczór zapowiadają się już niespokojnie, ale to niedziela ma być dniem wyjątkowo burzowym. Wyjątek stanowić mają jedynie krańce wschodnie Polski – tam burze mogą ominąć lub pojawić się jedynie lokalnie. W pozostałych regionach kraju przewidywane są gwałtowne burze z ulewami, gradem i bardzo silnym wiatrem. Niektóre z tych zjawisk mogą przybrać charakter nawałnic, co rodzi poważne ryzyko dla ludzi i infrastruktury.

Nowy tydzień bez wytchnienia

Dynamiczna pogoda nie ustąpi wraz z końcem weekendu. Poniedziałek przyniesie kontynuację niebezpiecznych zjawisk. Jedynie północ kraju ma pozostać w miarę spokojna.

Na pozostałym obszarze prognozowane są liczne burze, z których część może być gwałtowna. Szczególnie niepokojące są przewidywania dotyczące ich siły – niektóre burze przybiorą formę nawałnic, z ulewnym deszczem prowadzącym do podtopień, gradem i bardzo silnym wiatrem osiągającym 80–90 km na godz.

Poniedziałek to kolejny dzień, który niesie za sobą burze i ryzyko lokalnych zniszczeń. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zabezpieczyć mienie i unikać przebywania na otwartej przestrzeni w czasie trwania burz.

Środa pod znakiem frontu

We wtorek aura na chwilę się uspokoi, ale będzie to jedynie krótka przerwa przed kolejną falą burz. Już w środę Polska znajdzie się w zasięgu aktywnego frontu atmosferycznego, który przemieści się z zachodu na wschód. W całym kraju pojawią się opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Burze będą ponownie silne, z ulewami, gradem i porywistym wiatrem, co ponownie zwiększy ryzyko szkód i podtopień.

Umiarkowanie groźny koniec tygodnia

Czwartek i piątek przyniosą nieco słabsze zjawiska, ale wciąż będą to dni z burzowym charakterem pogody. Tym razem opady i burze skoncentrują się głównie na południowym wschodzie Polski, a ich intensywność powinna być niższa niż w poprzednich dniach. Niemniej lokalnie mogą wystąpić silniejsze komórki burzowe, które w krótkim czasie spowodują intensywne opady.

Nadzieja na pogodowe uspokojenie

Jeśli aktualne prognozy nie ulegną zmianie, to uspokojenie pogody spodziewane jest w weekend 7–8 czerwca. Wtedy aura ma się poprawić, a burze wyraźnie ustąpią.

Przez większość czasu panować będą przyjemne temperatury w przedziale 20–25℃. a pod koniec tygodnia niewykluczone, że odnotujemy pierwszy w tym sezonie upał.

To oznacza, że nadchodzące dni będą wyjątkowo trudne pogodowo – z gwałtownymi burzami, nawałnicami, gradem i silnym wiatrem. Tylko osoby dobrze przygotowane i świadome zagrożeń pogodowych będą mogły czuć się bezpiecznie.

Uważność i ostrożność kluczem do bezpieczeństwa

Niestabilna pogoda, którą przyniosą kolejne dni, wymaga nie tylko uwagi, ale i działania. Warto śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także ostrzeżenia RCB. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą pojawiać się szybko i niespodziewanie – nawet jeśli wcześniej pogoda wydawała się stabilna. Zabezpieczenie samochodów, przedmiotów pozostawionych na balkonach czy w ogrodach to absolutna konieczność.

W miarę możliwości lepiej ograniczyć podróże i nie planować aktywności na otwartej przestrzeni w godzinach popołudniowych i wieczornych – właśnie wtedy ryzyko burz będzie największe.

