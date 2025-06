Dziś zaczyna się meteorologiczne lato. Jakiej pogody się spodziewać?

Meteorologiczne lato zaczyna się 1 czerwca i kończy wraz z wakacjami – 31 sierpnia. Prognozy wskazują, że tegoroczna aura będzie znów bardzo ciepła, choć na razie nic na to nie wskazuje.

Wśród meteorologów panuje zaskakująca zgodność co do przewidywanych temperatur w nadchodzących miesiącach. Zarówno amerykański model CFS, jak i europejski ECMWF wskazują, że lato w Polsce będzie cieplejsze od normy, choć bez większych ekstremów.

W praktyce oznacza to, że w okresie od czerwca do sierpnia temperatury będą umiarkowanie podwyższone – odchylenie od średniej ma wynosić około 1 stopień Celsjusza, niekiedy dochodząc do 1,5 stopnia. Nie są to liczby imponujące, ale wystarczające, by poczuć wyraźną różnicę w porównaniu do ostatnich chłodnych tygodni.

Pierwsze oznaki lata już na początku czerwca

Zmiana aury nie da na siebie długo czekać. Już pierwsza dekada czerwca przyniesie temperatury przekraczające 25 stopni Celsjusza. To oznacza nie tylko powrót typowo letniego klimatu, ale także możliwość pojawienia się pierwszego upału. Przypomnijmy, że za upał uznaje się temperatury wynoszące co najmniej 30 stopni.

„Pojawią się one już w pierwszej dekadzie czerwca, która ma przynieść sporo dni z temperaturami przekraczającymi 25℃. Możliwy jest nawet pierwszy w tym sezonie upał” – informuje Onet.

Czerwiec suchy czy mokry? Prognozy podzielone

Choć prognozy temperatur są zgodne, meteorolodzy nie są jednomyślni w kwestii opadów. Według europejskiego modelu ECMWF czerwiec będzie miesiącem suchym. Inaczej wygląda to w prognozach amerykańskich, które sugerują bardziej zróżnicowaną sytuację. CFS przewiduje, że opady będą w normie lub nieco powyżej niej. Sucho ma być jedynie na północnym zachodzie, gdzie deszczu będzie mniej niż zazwyczaj.

Lato pod znakiem niedoboru opadów

Zarówno lipiec, jak i sierpień zapowiadają się za to wyjątkowo sucho. Oba główne modele meteorologiczne przewidują znaczący deficyt opadów w całej Europie Środkowej, w tym w Polsce.

W połączeniu z przewidywanymi temperaturami – które również mają przekroczyć średnią – taki scenariusz oznacza liczne słoneczne dni i minimalne ryzyko burz oraz intensywnych opadów.

Z dystansem do sezonowych prognoz

Choć przedstawione prognozy są spójne i opierają się na zaawansowanych modelach klimatycznych, warto pamiętać, że sezonowe przewidywania zawsze wiążą się z ryzykiem błędu.

Maj tego roku jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo rzeczywistość potrafi odbiegać od przewidywań. Według zapowiedzi miał być on miesiącem o ponad 1℃ cieplejszym od normy. „Ostatecznie okazał się najzimniejszym od 1991 r”. – przypominają eksperci.

