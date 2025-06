Wybory 2025. Sensacja w drugiej turze! Tak zagłosowali Polacy

W niedzielę 1 czerwca w całej Polsce odbywały się wybory prezydenckie. O godzinie 21 zakończyło się głosowanie oraz cisza wyborcza. Stacje TVN, TVP oraz Polsat przedstawiły pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. Sondaż exit poll zrealizowała pracownia Ipsos.

Badanie to jest przeprowadzane przez ankieterów w trakcie głosowania. Losowo wybrani wyborcy są proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, w której deklarują, na kogo oddali swój głos. W przypadku tego typu sondażu margines błędu wynosi do 2 pkt procentowych.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki, kto wygrał?

Do drugiej tury wyborów przystąpili kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Przedwyborcze sondaże pokazywały, że będzie to „rywalizacja na żyletki” a o ostatecznym rezultacie może przesądzić zaledwie kilkaset tysięcy głosów.

Według pracowni IPSOS w drugiej turze głosowania zwyciężył Rafał Trzaskowski. Z sondażu exit poll wynika jednak, że różnica między kandydatami jest bardzo niewielka. Na kandydata KO zagłosowało 50,3 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki, który przekonał do siebie 49,7 proc. głosujących. Warto pamiętać, że w przypadku sondaży exit poll margines błędu wynosi 2 pkt proc.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka była frekwencja?

Jak podały stacje TVN, TVP oraz Polsat powołując się na dane IPSOS, frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 72,8 proc.

Podczas konferencji prasowej (ostatniej przed ogłoszeniem wyników exit poll) Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 17 do urn poszło ponad 15 mln Polaków, a więc 54,91 proc. uprawnionych do głosowania.

Oznacza to wzrost w porównaniu do pierwszej tury wyborów o 4 pkt proc. Do godziny 17 największą frekwencję odnotowano na Mazowszu (58,51 proc.), a także w województwie małopolskim (57,23 proc.) i łódzkim (56,1 proc.).

