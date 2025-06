PKW podała nowe dane o frekwencji. Polacy szturmują lokale wyborcze!

Równo o godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. W całej Polsce utworzono ponad 32 tys. komisji wyborczych, aby umożliwić obywatelom głosowanie. Podczas konferencji prasowej PKW podała najnowsze dane o frekwencji.

Do godziny 17 do urn poszło 15 mln Polaków, a więc 54,91 proc. uprawnionych do głosowania. Oznacza to wzrost w porównaniu do pierwszej tury wyborów o 4 pkt proc.

Wybory prezydenckie 2025. PKW podała dane o frekwencji

Spośród województw najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu (58,51 proc.). Drugie miejsce zajęło województwo małopolskie (57,23 proc.), a na trzecim miejscu uplasowało się województwo łódzkie (56,1 proc.).

Najmniej wyborców do godziny 17 zagłosowało w województwach opolskim (48,05 proc.), na drugim miejscu od końca znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (50,77 proc.) a na trzecim województwo lubuskie (51,83 proc.).

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała także dane dotyczące frekwencji w największych polskich miastach. Na godzinę 17 najwięcej wyborców poszło do urn w Warszawie (61,45 proc.), a także w Poznaniu (59,41 proc.) i Toruniu (59,27 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazły się: Gdańsk (54,63 proc.), Gorzów Wielkopolski (54,9 proc.) oraz Białystok (55,64 proc.).

