Tragedia podczas wyborów prezydenckich. Nie żyje mężczyzna

W niedzielę 1 czerwca w całej Polsce odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. Głosowanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Uprawnionych do głosowania jest prawie 29 mln obywateli naszego kraju. Z danych MSZ wynika, że do głosowania poza Polską zarejestrowało się rekordowe ponad 700 tys. osób.

Wybory 2025. Będzie rekordowa frekwencja?

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła podczas konferencji prasowej, że do godziny 12 zagłosowało 24,83 proc. uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim (27,27 proc.) a najniższą w województwie opolskim (21,01 proc.).

Media społecznościowe zalała fala zdjęć i nagrań, na których widać ogromne kolejki do lokali wyborczych, szczególnie tych poza granicami Polski.

Wybory prezydenckie 2025. Tragedia w Krakowie

W trakcie głosowania w Krakowie doszło do dramatycznych wydarzeń. Tuż przed godziną 14 w jednej z komisji obwodowych na Krowodrzy pojawił się 75-letni mężczyzna. W oczekiwaniu na wydanie karty do głosowania senior źle się poczuł i zasłabł. Na miejsce została natychmiast wezwana pomoc medyczna. Ratownicy podjęli reanimację.

Mimo wysiłków medyków, życia 75-latka nie udało się uratować. Delegatura KBW przekazała, że mężczyzna zmarł w trakcie przewożenia do szpitala. Te doniesienia potwierdziła rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Poza tym nieszczęśliwym wypadkiem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Państwowa Komisja Wyborcza informowała, że do godz. 12 zagłosowało 26,8 proc. uprawnionych. Do południa na terenie całego miasta wydano 163 424 karty do głosowania. W pierwszej turze na godzinę 12 w Krakowie frekwencja wyniosła 21,82 procent a więc była znacznie niższa.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z przebiegu drugiej tury wyborów:

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory 2025. Polacy idą na frekwencyjny rekord!Czytaj też:

Zaskoczenie podczas głosowania w Warszawie. Interweniowała policjaCzytaj też:

Wybory prezydenckie 2025. Tu głosowanie już się zakończyło. Frekwencja pobiła rekordy