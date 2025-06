Wybory prezydenckie 2025. Tu głosowanie już się zakończyło. Frekwencja pobiła rekordy

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do głosowania zgłosiło się ponad 60 tysięcy osób, co oznacza wzrost frekwencji o ponad 30 procent w porównaniu z pierwszą turą. Wysoka liczba zarejestrowanych wyborców pobiła dotychczasowe rekordy i pokazała rosnące zaangażowanie Polonii w sprawy kraju.

Emocje i motywacje

Uczestnicy wyborów nie kryli, że decyzja o udziale w głosowaniu wynikała z poczucia obowiązku.

„Przecież każdy głos się liczy i chodzi o przyszłość ojczyzny, to przecież oczywiste” – przekazała Anna Ostręga, informatyczka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych od czterech dekad.

Co ciekawe, w lokalach wyborczych pojawiło się też wielu turystów przebywających czasowo na terenie USA. To właśnie ta grupa – często młodsza, mobilna, ale równie zaangażowana – w dużym stopniu przyczyniła się do rekordowej frekwencji.

Największe skupiska, największe wyzwania

W największych metropoliach polonijnych, takich jak Chicago i Nowy Jork, komisje miały ręce pełne pracy. Do list wyborców w obu tych miastach zapisało się niemal po 20 tysięcy osób, co oznaczało konieczność zaangażowania większej liczby wolontariuszy i pracowników konsulatów.

W Los Angeles i San Francisco swoje głosy oddało ponad 1,4 tysiąca obywateli – i w obu przypadkach były to rekordowe wyniki. Duże zainteresowanie wyborami sprawiło, że konsulaty musiały sprostać poważnym wyzwaniom logistycznym, jednak – jak zapewnił konsul Rychlik – wszystko przebiegło bez zakłóceń.

„Rekordowe liczby głosujących nie powinny sprawić problemów z liczeniem głosów i prawdopodobnie wyniki z komisji w USA będą jednymi z pierwszych, które się pojawią” – ocenił Rychlik.

Głosowanie nie tylko w USA

Poza Stanami Zjednoczonymi głosowano już wczoraj w: Kanadzie, Meksyku, na Kubie, Dominikanie, w Wenezueli, Kolumbii, Peru, Brazylii, Chile i Argentynie.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory prezydenckie 2025. Lokale zostały otwarte!Czytaj też:

Wybory prezydenckie 2025: Kiedy dane o frekwencji, kiedy pierwsze sondaże?