Wybory 2025. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca. Tego dnia lokale wyborcze będą czynne przez 14 godzin – od godziny 7:00 rano aż do 21:00 wieczorem. To oznacza, że wyborcy mają cały dzień, by pojawić się w swoim obwodzie i wrzucić kartę do urny. Po upływie godziny 21:00 drzwi lokali zostaną zamknięte, ale to nie znaczy, że osoby, które nie zdążyły wejść, automatycznie tracą prawo do głosowania.

Jeśli wyborca przyjdzie tuż przed zakończeniem głosowania i znajdzie się w kolejce przed lokalem, komisja ma obowiązek dopuścić go do oddania głosu. W takich przypadkach osoby oczekujące zostaną obsłużone nawet po 21:00, pod warunkiem, że stały w kolejce przed wybiciem tej godziny. Głosowanie nie będzie jednak możliwe dla tych, którzy dotrą do lokalu po 21:00 i nie będą już w kolejce.

Cisza wyborcza i możliwe przedłużenie głosowania

Zanim rozpocznie się głosowanie, obowiązywać będzie cisza wyborcza, która potrwa od północy z 30 na 31 maja aż do zakończenia dnia wyborów, czyli do zamknięcia lokali. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji, publikować sondaży ani komentować preferencji wyborczych w sposób, który mógłby wpłynąć na decyzje głosujących.

W nadzwyczajnych sytuacjach Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować o wydłużeniu głosowania w wybranych lokalach. Przesłanki do takiej decyzji to między innymi: nagłe zalanie siedziby komisji, powódź, wypadek komunikacyjny, awaria budynku czy konieczność dodrukowania kart. Każde zdarzenie, które realnie utrudnia pracę komisji lub uniemożliwia dotarcie do lokalu, może być powodem do przedłużenia głosowania.

Jak przebiega głosowanie? Krok po kroku

Głosowanie zaczyna się od weryfikacji tożsamości. Można to zrobić za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, takiego jak:



dowód osobisty,

paszport,

prawo jazdy,

legitymacja szkolna lub studencka,

elektroniczny dowód tożsamości w aplikacji mObywatel.

Ważne: dokument nie musi być ważny, wystarczy, że pozwala jednoznacznie zidentyfikować osobę.

Po potwierdzeniu danych wyborca podpisuje się na liście i odbiera kartę do głosowania. Należy upewnić się, że znajduje się na niej pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Jej brak skutkuje nieważnością głosu – w takim przypadku trzeba niezwłocznie zgłosić się do członków komisji.

Zasady ważności głosu – pamiętaj o „X”

Na karcie wyborczej widnieją nazwiska kandydatów, ułożone w kolejności alfabetycznej. Aby głos został zaliczony, należy wstawić znak „X” – czyli dwie przecinające się linie – w kratce przy nazwisku jednego kandydata. „Liczy się wyłącznie znak ‘X’!” – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.

Nie należy rysować żadnych innych symboli, kółek, kresek, ani dopisywać komentarzy. Zamalowanie kratki lub inne oznaczenia mogą spowodować, że głos zostanie unieważniony. Liczy się wyłącznie wyraźny, poprawnie postawiony „X” w jednej kratce. Dodatkowe znaki nie wpływają na ważność głosu, o ile krzyżyk został postawiony prawidłowo.

Po zaznaczeniu swojego wyboru kartę należy wrzucić do urny. Tylko wtedy głos zostanie zaliczony.

Co powoduje unieważnienie głosu?

Nieprawidłowo wypełniona karta nie będzie brana pod uwagę. Głos zostanie unieważniony w sytuacjach, gdy:



zaznaczono więcej niż jednego kandydata,

użyto innego znaku niż „X”,

linie nie przecinają się,

kratka pozostała pusta,

znak „X” został postawiony poza kratką,

karta nie posiada pieczęci komisji.

W razie wątpliwości warto skorzystać z instrukcji – „na dole karty wyborczej znajduje się instrukcja głosowania – zawsze ją przeczytaj, zanim oddasz głos”.

Przemyśl swój wybór i oddaj głos zgodnie z zasadami

Wybory prezydenckie to jeden z kluczowych momentów w życiu demokratycznego państwa. W 2025 roku aż 20 milionów obywateli ma prawo uczestniczyć w głosowaniu i wpłynąć na wybór głowy państwa. Każdy szczegół ma znaczenie – od dokumentu tożsamości, przez pieczęć komisji, aż po dokładny znak „X”.

Nie warto ryzykować, że głos zostanie odrzucony. Dobre przygotowanie to gwarancja, że zostaniemy właściwie reprezentowani. W tym roku każda decyzja przy urnie ma realny wpływ na przyszłość Polski.

W niedzielę 1 czerwca przez cały dzień we Wprost.pl będziemy relacjonować przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich. O godzinie 21 przedstawimy sondażowe wyniki exit poll i komentarze kandydatów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

