Wybory prezydenckie 2025: Kiedy dane o frekwencji, kiedy pierwsze sondaże?

Głosowanie rozpoczyna się o 7.00 rano. Już o 10.00 odbędzie się pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), podczas której przekazane zostaną informacje na temat przebiegu wyborów w pierwszych godzinach. Kolejne konferencje zaplanowano na godziny 13.30, 18.30 oraz 22.00.

Podczas dwóch z nich – o 13.30 i 18.30 – przedstawione zostaną szczegółowe dane o frekwencji. Pierwsza dotyczyć będzie liczby głosujących do godz. 12.00, druga do godz. 17.00. Ostateczna konferencja, zaplanowana na godzinę 22.00, będzie podsumowaniem dnia, kiedy to poznamy także pierwsze wyniki sondaży late poll.

Jak liczy się frekwencję?

Obliczanie frekwencji wyborczej to zadanie Państwowej Komisji Wyborczej, która przyjmuje prosty, ale precyzyjny wzór: liczbę wydanych kart do głosowania dzieli się przez liczbę wszystkich osób uprawnionych do głosowania. Jak zaznacza PKW, „w tym wypadku nie bierze się pod uwagę liczby oddanych głosów ważnych, bo frekwencja dotyczy udziału w wyborach, a nie tego, czy głos był ważny czy nie”. Nawet jeśli głos oddany został w sposób nieważny – np. przez zaznaczenie więcej niż jednej osoby – fakt pobrania karty i obecności w lokalu zostaje wliczony do ogólnej frekwencji.

Frekwencja w III RP – rekordy i spadki

Frekwencja wyborcza to barometr społecznego zaangażowania. Szef PKW Sylwester Marciniak podczas piątkowej konferencji przypomniał o rekordach i spadkach z poprzednich lat. Najwyższą frekwencję w II turze wyborów prezydenckich w III RP odnotowano w 1995 roku, kiedy to „frekwencja wyniosła wtedy 68,23 procent, a o najwyższy urząd w państwie rywalizowali wówczas ubiegający się o reelekcję Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski”.

Na drugim miejscu plasuje się II tura z 2020 roku – „z niewiele niższą frekwencją – 68,18 proc”. – wówczas walczyli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Z kolei najniższą frekwencję – „poniżej 51 proc”. – zanotowano w 2005 roku, kiedy do urn poszli wyborcy Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Jeśli chodzi o ogólną aktywność obywatelską, to rekordowa okazała się frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku, która „wyniosła wtedy 74,38 procent”. To jak dotąd najwyższy wynik w historii III RP, co odczytywano jako przejaw rosnącej świadomości politycznej i potrzeby wpływu na kształt władzy ustawodawczej.

Czego możemy się spodziewać wieczorem?

Zamknięcie lokali wyborczych o godz. 21.00 będzie momentem kulminacyjnym dnia. Wówczas poznamy pierwsze wyniki sondażu exit poll, który tradycyjnie przygotują największe stacje telewizyjne – TVP, TVN i Polsat.

Błąd statystyczny dla tego badania wynosi maksymalnie 2 punkty procentowe. Dla bardziej precyzyjnych prognoz należy poczekać do godziny 22.00, gdy zaprezentowany zostanie pierwszy sondaż late poll (z błędem do 1 punktu procentowego), a około północy pojawi się jego aktualizacja – z jeszcze niższym marginesem błędu: „błąd wynosi maksymalnie 0,5 pkt proc”..

