Tego nie wolno robić podczas ciszy wyborczej. Kary są wysokie

Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku cisza wyborcza zaczyna się o północy z piątku 30 maja na sobotę 31 maja i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę 1 czerwca, czyli do godziny 21:00. Jeśli jednak głosowanie zostanie przedłużone z powodu nadzwyczajnych okoliczności, cisza wyborcza również ulega przedłużeniu.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Za podstawowe wykroczenia, takie jak rozdawanie ulotek czy wieszanie plakatów, grozi grzywna od 20 zł do 5 000 zł. Publikacja wyników sondaży w czasie ciszy wyborczej jest przestępstwem zagrożonym grzywną od 500 000 zł do 1 000 000 zł. W przypadku działań agitacyjnych, które mogą istotnie wpłynąć na przebieg lub wynik wyborów, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Co jest zabronione podczas ciszy wyborczej?

W okresie ciszy wyborczej zabronione jest:

prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych,

publikowanie wyników sondaży wyborczych, zarówno przedwyborczych, jak i przeprowadzanych w dniu głosowania,

agitacja w internecie, w tym publikowanie postów popierających kandydatów czy udostępnianie materiałów wyborczych,

eksponowanie symboli, znaków lub haseł kojarzonych z kandydatami lub komitetami wyborczymi w lokalach wyborczych oraz na terenie budynków, w których się one znajdują.

Warto zaznaczyć, że materiały wyborcze zamieszczone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej mogą pozostać na miejscu, jednak nie wolno ich modyfikować ani przemieszczać, ponieważ może to zostać uznane za prowadzenie agitacji wyborczej.

Lajkowanie postów w mediach społecznościowych a cisza wyborcza

W dobie mediów społecznościowych nawet pozornie niewinne działania mogą być uznane za naruszenie ciszy wyborczej. Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz stwierdził, że "lajkowanie postów kandydatów w tym czasie może mieć znamiona złamania ciszy wyborczej, ale ocena prawna należy do organów ścigania". Oznacza to, że nawet polubienie posta kandydata może być traktowane jako forma agitacji wyborczej.

Jak zgłaszać naruszenia ciszy wyborczej?

Jeśli jesteśmy świadkami łamania ciszy wyborczej, powinniśmy zgłosić to na policję. Incydenty w internecie oraz dezinformację można zgłaszać do NASK poprzez formularz na stronie Bezpieczne Wybory (https://bezpiecznewybory.pl/) lub bezpośrednio na adres mailowy: [email protected]. Każde zgłoszenie jest analizowane przez ekspertów pod kątem naruszenia regulaminów platform społecznościowych, obowiązującego prawa oraz regulacji europejskich.

