NA ŻYWO: Wybory prezydenckie 2025. Lokale zostały otwarte!

7:31 Lokale wyborcze będą dziś czynne przez 14 godzin – od godziny 7:00 rano do 21:00 wieczorem. Wyborcy mają cały dzień, by pojawić się w swoim obwodzie i wrzucić kartę do urny. Po upływie godziny 21:00 drzwi lokali zostaną zamknięte. Jeśli wyborca przyjdzie tuż przed zakończeniem głosowania i znajdzie się w kolejce przed lokalem, komisja ma obowiązek dopuścić go do oddania głosu 7:08 Kolejne konferencje zaplanowano na godziny 13.30, 18.30 oraz 22.00. O 13.30 i 18.30 – przedstawione zostaną szczegółowe dane o frekwencji. Pierwsza dotyczyć będzie liczby głosujących do godz. 12.00, druga do godz. 17.00 7:02 Na godzinę 10:00 zaplanowano pierwszą konferencję PKW podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 7:01 Przed nami gorące polityczne emocje! Równo o godz. 7 otworzone zostały lokale wyborcze. Polacy zadecydują, kto zostanie przyszłym prezydentem naszego kraju.



Przez cały dzień będziemy dla państwa relacjonować przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich. O godzinie 21 podamy sondażowe wyniki exit poll. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

W niedzielę 1 czerwca w Polsce odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. Głosujący wybiorą nowego gospodarza Pałacu Prezydenckiego, który przez najbliższe pięć lat będzie sprawował najważniejszy urząd w państwie.

Wybory 2025. Godziny otwarcia lokali. Do kiedy można głosować?

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Oznacza to, że głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich będzie trwało łącznie 14 godzin. Jeśli wyborcy będą chcieli oddać głos po wyznaczonej godzinie – jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego.

Wybory prezydencki 2025. Exit poll a late poll

O godzinie 21 zakończy się cisza wyborcza. Telewizje TVP, TVN oraz Polsat podadzą wówczas pierwsze, sondażowe wyniki exit poll, które przeprowadziła pracownia Ipsos.

Sondaż exit poll to badanie, które jest przeprowadzane w dniu głosowania, tuż po wyjściu wyborców z komisji wyborczych. Losowo wybrani głosujący są proszeni o anonimowe wypełnienie ankiety, w której wskazują, na kogo oddali głos. Osoby te udzielają również podstawowych informacji demograficznych.

W nocy powinniśmy natomiast poznać wyniki late poll. Sondaż ten przeprowadzany jest kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych i opiera się na publikowanych przez obwodowe komisje wyborcze informacji po podliczeniu głosów. Wyniki te są nieco bardziej dokładne niż exit poll.

Wybory 2025. Kiedy poznamy wyniki?

Szef PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że „wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich uda się ogłosić równie szybko jak po pierwszej turze, a więc w poniedziałek rano lub wczesnym popołudniem”. – Liczę, że 2 czerwca będziemy dysponowali wynikami – dodał.

