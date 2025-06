Potencjalna giełda nazwisk ruszyła? Polityk PO z wymownym gestem

Według sondażu exit poll pracowni Ipsos wykonanego dla TVN, TVP i Polsatu drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając 50,3 procent. Jego przeciwnik Karol Nawrocki uzyskał 49,7 poparcie. Frekwencja wyniosła 72,8 procent.

Wybory prezydenckie. Exit poll. Kropiwnicki: Duża ulga i dobry prognostyk

Po ogłoszeniu sondażowych wyników w sztabie Rafała Trzaskowskiego rozmawiam z posłem PO Robertem Kropiwnickim.

– Duża ulga i dobry prognostyk, ale oczywiście czekamy na oficjalne wyniki – zaznaczył.

Rafał Trzaskowski podkreślił ze sceny, że natychmiast po objęciu urzędu weźmie się do pracy. Co sądzi o tym polityk?

– Do 6 sierpnia została jeszcze chwila czasu. Najpierw musi stworzyć kancelarię tak, by z całym zespołem być gotowym do pracy. Ma dwa miesiące na przygotowanie.

Pytany o potencjalną giełdę nazwisk nowych współpracowników potencjalnego prezydenta Polski z ramienia PO, z uśmiechem na ustach, odpowiedział: – Wszystko w rękach Rafała Trzaskowskiego. Poczekajmy.

Wybory prezydenckie 2025. Exit poll. Rafał Trzaskowski: Zwyciężyliśmy

– Zwyciężyliśmy. Na stałe do słownika języka polskiego wejdzie sformułowanie „na żyletki”. Mówiłem od samego początku, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. Chciałbym podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos – powiedział Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego.

Podziękowania ze sceny popłynęły również od przyszłej pierwszej damy.

– Jestem bliska zawału serca już dzisiaj. Chciałabym podziękować wszystkim, przede wszystkim kobietom. Jest w nas moc – podkreśliła Małgorzata Trzaskowska.

Po ogłoszeniu wyników exit poll sztab Karola Nawrockiego z kolei wierzy, że w oficjalnych wynikach szala przechyli się na korzyść kandydata popieranego przez PiS. – Mam apel do naszych mężów zaufania w całej Polsce. Patrzcie na ręce we wszystkich komisjach – zaapelował były premier Mateusz Morawiecki.

