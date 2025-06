Wybory 2025. Karol Nawrocki po wynikach exit poll: Zwyciężymy i ocalimy Polskę

– Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy – władzy złej, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje, aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie – powiedział Karol Nawrocki tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll. Z badania, które zostało przeprowadzone przez Ipsos dla TVP i Telewizji Polsat oraz TVN, wynika, że Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. poparcia, a prezes IPN – 49,7 proc.

– To specyficzne wybory, jedyne takie po 1989 r. I dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Z głębi mojego serca chcę bardzo podziękować obywatelkom i obywatelom państwa polskiego. I powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy w całej kampanii wyborczej przez ostatnie sześć miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać! – stwierdził prezes IPN. – Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego, kłamali, kłamali, kłamali, kłamali, a wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez sześć miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla was wszystkich – kontynuował Karol Nawrocki.

– Udała nam się jeszcze jedna tak bardzo ważna rzecz. Rzecz, która zostanie z nami na kolejne miesiące i lata. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce, cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej – mówił Nawrocki.

Więcej informacji wkrótce.