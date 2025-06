Wybory 2025. Jarosław Kaczyński o „Niagarze kłamstw”. Oberwało się Tuskowi

– Rzeczywiście możemy powiedzieć: tej nocy, która przed nami, wygramy te wybory. A miarą tego zwycięstwa jest relacja sił: ogromna przewaga medialna, finansowa, wsparcie z zewnątrz i ta Niagara kłamstw i to takich zupełnie najgorszych, najbardziej obrzydliwych, najbardziej odrażających. Wydawało się, że w tej sytuacji nic nie da się zrobić. Dało się! I za to bardzo dziękuję: przede wszystkim Karolowi Nawrockiemu, ale także wam wszystkim – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zabrał głos tuż po ogłoszeniu sondażu exit poll, który daje niewielką przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu.

Jarosław Kaczyński po wynikach sondażu exit poll. „Wierzę w to, że zwyciężymy”

– Wygraliśmy, dlatego że po prostu mamy rację. Mówimy prawdę, prawdę o Polsce, o jej przyszłość, o jej teraźniejszości. Prawdę o tym wszystkim, co jest dzisiaj w naszym kraju złe i bardzo złe. Prawdę o tej drodze, która jest w tej chwili wyznaczana z zewnątrz, ale którą prowadzi nas ten, który w tym momencie być może sądzi, że będzie naraz premierem i prezydentem Polski. Ale nie będzie, proszę państwa – powiedział Jarosław Kaczyński.

W dalszej części przemówienia prezes PiS odniósł się bezpośrednio do Donalda Tuska. – Tą drogą prowadzi nasz kraj Donald Tusk. I to jest droga dokładnie przeciwna temu, czego nasz naród potrzebuje. Dokładnie naszym interesom, przeciwna temu wszystkiemu, co jest do uniknięcia, a nie będzie uniknięte, jeżeli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje i co można uzyskać, a co nie zostanie uzyskane, jeżeli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje – kontynuował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że jest głęboko przekonany, że w nocy napłyną pozytywne dla jego środowiska politycznego informacje. – Wierzę w to, że zwyciężymy. Wierzę, że przeprowadzimy nasz plan, że zmienimy Polskę – podsumował Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Wybory 2025. Karol Nawrocki po wynikach exit poll: Zwyciężymy i ocalimy PolskęCzytaj też:

Trzaskowski o wynikach wyborów. "To słowo na stałe wejdzie do słownika"