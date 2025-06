Giertych o exit poll. „Wybór Trzaskowskiego oznacza jedno”

Według sondażu exit poll pracowni IPSOS wykonanego dla TVN, TVP i Polsatu drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając 50,3 procent. Jego przeciwnik Karol Nawrocki uzyskał 49,7 poparcie. Frekwencja wyniosła 72,8 procent.

Wybory prezydenckie. Exit poll. Roman Giertych: Koniec dualizmu w wymiarze sprawiedliwości

W sztabie Rafała Trzaskowskiego – tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników – rozmawiam z Romanem Giertychem.

– Myślę, że ten wynik się potwierdzi. Nawet jeśli na żyletki – zwycięstwa się nie sądzi – ocenił.

Jak podkreślił polityk, „nie stara się o żadną posadę rządową lub w kancelarii przyszłego prezydenta, więc nie ma pojęcia o ewentualnej giełdzie nazwisk współpracowników Rafała Trzaskowskiego”.

– Najważniejsze, że jego wybór oznacza realne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturze. Kończą się dwa lata dualizmu, który panował. Prezydent wszystko blokował, czekamy na 6 sierpnia i ruszamy do roboty – spuentował.

Wybory prezydenckie 2025. Exit poll. Rafał Trzaskowski: Zwyciężyliśmy

– Zwyciężyliśmy. Na stałe do słownika języka polskiego wejdzie sformułowanie „na żyletki”. Mówiłem od samego początku, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. Chciałbym podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos – powiedział Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego.

Dodał, że jest to szczególny moment w historii Polski. – Pozwoli nam to jak torpeda ruszyć do przodu. Ja będę łączył, będę budował, będę waszym prezydentem – zaznaczył kandydat KO.

Podziękowania ze sceny popłynęły również od przyszłej pierwszej damy.

– Jestem bliska zawału serca już dzisiaj. Chciałabym podziękować wszystkim, przede wszystkim kobietom. Jest w nas moc – podkreśliła Małgorzata Trzaskowska.

