Trzaskowski i Nawrocki „na żyletki”. Ekspertka: Wybuchnie polityczna awantura

Zakończyła się druga tura głosowania w wyborach prezydenckich, ale zgodnie z przewidywaniami tuż po zamknięciu lokali wyborczych, nic nie jest przesądzone. Z sondażu exit poll, który został przeprowadzony przez pracownię Ipsos dla Polsat News, TVN i TVP wynika, że Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 49,7 proc. Z kolei w sondażu exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla TV Republika kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał wynik 50,17 proc., a kandydat popierany przez PiS – 49,83 proc.

Wyniki exit poll „na żyletki”. Polska podzielona. Ekspertka: Dwie różne wizje

Różnica między Trzaskowskim i Nawrockim jest zbyt mała, aby móc ogłosić, kto został następcą Andrzeja Dudy, a wynik faktycznie jest „na żyletki”.

– To jest określenie, które będzie nam się chyba najbardziej kojarzyło z kampanią prezydencką. A jednocześnie to sformułowanie pokazuje bardzo smutną rzeczywistość, że jako społeczeństwo jesteśmy niemal równo przecięci w swoich preferencjach, które bardzo się od siebie różnią – mówi dla „Wprost” prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Te różnice były widoczne już w samych wystąpieniach kandydatów po ogłoszeniu wyników sondaży exit poll. Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki opowiadają się za dwiema różnymi wizjami Polski – podkreśla ekspertka.

Szykuje się wielka polityczna awantura? Ekspertka: Gra o przetrwanie

Czy tak bliski wynik obu kandydatów – niezależnie od tego, na którą stronę ostatecznie przechyli się szala zwycięstwa – rozpocznie w Polsce polityczną awanturę?

– Tak jak do tej pory zastanawialiśmy się, co się wydarzy w niedzielę przy urnach wyborczych, teraz pojawia się pytanie, co dalej, jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że te wyniki się utrzymają i Rafał Trzaskowski wygra. Sądzę, że przy tym stopniu rozbudzenia emocji w grę mogą wchodzić różne scenariusze, w tym najbardziej oczywisty, czyli zakwestionowanie wyniku wyborów – prognozuje prof. Agnieszka Kasińska-Metryka.

– Wybuchnie polityczna awantura, chociaż nie jestem pewna, czy nie jest to za mało powiedziane. Oczywiście, zachowując efekt odpowiedniej skali, nasuwa się skojarzenie z kampanią w Stanach Zjednoczonych i przegraną Donalda Trumpa w poprzednich wyborach prezydenckich, a potem atakiem na Kapitol – mówi ekspertka. – A determinacja po stronie zwolenników Karola Nawrockiego jest bardzo duża. Dla tego środowiska wybory prezydenckie to coś więcej niż wybór głowy państwa. To w pewnym sensie gra o wszystko, gra o przetrwanie. I wreszcie o samą postać Karola Nawrockiego. Myślę, że prezesowi Kaczyńskiemu trudno byłoby zrzucić z siebie odpowiedzialność za wskazanie akurat tego kandydata – podsumowuje nasza rozmówczyni.

PiS na rozdrożu, Konfederacja rośnie w siłę? „Może chodzić nawet o utratę pozycji”

Niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie, a kto okaże się przegranym, nadejdzie czas rozliczeń. – Patrząc z perspektywy pragmatyki politycznej, każda kampania – zarówno wygrana, ale zwłaszcza przegrana – daje niesamowite pole do tego, aby popatrzeć trochę bardziej krytycznie, niż dzieje się to na co dzień, na własną partię – wskazuje prof. Kasińska-Metryka.

Ekspertka dodaje, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, jeśli Karol Nawrocki przegra w starciu z Trzaskowskim, „nie będzie chodziło tylko o przetasowania”.

– Tutaj może chodzić o głębokie zmiany, a nawet o utratę pozycji na scenie politycznej np. na rzecz Konfederacji, która – co też pokazały te wybory – wśród młodych wyborców jest odpowiedzią na prawicowe oczekiwania, tylko w trochę innej, bardziej nowoczesnej odsłonie – konkluduje politolożka.

O godz. 23:00 zostały udostępnione wyniki sondażu late poll, który wykonał Ipsos na zlecenie Polsat News, TVP i TVN. Błąd oszacowania tego badania wynosi +/- 1 pkt proc., a rezultaty przedstawiają się następująco: Karol Nawrocki – 50,7 proc., Rafał Trzaskowski – 49,3 proc.

