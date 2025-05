Wybory 2025. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali

Wybory prezydenckie odbywają się w niedzielę 18 maja. Tego dnia wyborcy zadecydują, kto zostanie nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego na kolejnych pięć lat. O północy z piątku (16 maja) na sobotę (17 maja) rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do momentu zakończenia głosowania.

Wybory 2025. Godziny otwarcia lokali. Kiedy można głosować?

Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 w niedzielę 18 maja. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Tym samym głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich będzie trwało łącznie 14 godzin.

Wybory 2025. Co jeśli przyjdę do lokalu wyborczego o 21?

Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie – jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego. W takiej sytuacji komisja musi wydać wyborcy kartę do głosowania. Członkowie komisji mają obowiązek obsłużyć wszystkie osoby, które znajdują się w środku lub stoją w kolejce przed lokalem wyborczym.

W przypadku, gdy dana osoba zjawi się przed komisją już po godzinie 21, wówczas nie będzie mogła wziąć udziału w wyborach prezydenckich.



Kiedy PKW może przedłużyć głosowanie?



W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, że głosowanie zostaje przedłużone i trwa dłużej niż do godziny 21. Taką decyzję Państwowa Komisja Wyborcza może podjąć w odniesieniu do konkretnych lokali wyborczych. Przesłanki do wydłużenia głosowania to zalanie lokalu wyborczego, powódź, katastrofa komunikacyjna lub budowlana, a także konieczność dodrukowania kart do głosowania.

Generalnie chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

