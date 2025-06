Wybory prezydenckie 2025 rozpoczęły się o godzinie 7 rano w całej Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła podczas konferencji prasowej, że do godziny 12 zagłosowało 24,83 proc. uprawnionych do głosowania.

Incydent podczas głosowania. Policja wkroczyła do akcji

Jak podaje TVN24, w jednym z lokali wyborczych w Szczecinie doszło do incydentu. Reporter Bartosz Bartkowiak przekazał, że członek komisji wyborczej nie chciał wydać jednemu z wyborców karty do głosowania w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 150. Osoba, która chciała zagłosować miała zaświadczenie o zmianie miejsca udziału w wyborach.

Przedstawiciel OKW miał próbować wpisywać numer zaświadczenia o prawie do głosowania do prywatnej aplikacji. Wcześniej była ona promowana m.in. przez Zbigniewa Ziobrę. Konieczna była interwencja policji. Krajowe Biuro Wyborcze stanowczo podkreśliło, że odmowa wydania karty do głosowania w takich przypadkach jest całkowicie nielegalna. Członek komisji nie ma bowiem prawa odmówić wydania karty tylko dlatego, że coś wyświetliło mu się w nieoficjalnej aplikacji.

PiS promuje aplikację wyborczą. Sprawa trafiła do ABW

Aplikacja, której użył członek komisji w Szczecinie jest promowana przez Ruch Kontroli Wyborów kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Jej twórcy twierdzą, że chcą sprawdzać zaświadczenia, aby nie było możliwe dwukrotne głosowanie. Przed korzystaniem z aplikacji ostrzegał portal Demagog. W sytuacji, gdy przewodniczący obwodowej komisji wyborczej nie reaguje poprawnie na takie bezprawne działania, sprawę należy od razu zgłosić szczebel wyżej – do okręgowej komisji wyborczej, lub nawet Państwowej Komisji Wyborczej – tłumaczyli członkowie organizacji.

Portal Money.pl informował, że sprawa aplikacji została zgłoszona kilka dni temu do ABW oraz PKW. – Na pewno aplikacja nie jest podpięta do żadnych rządowych rejestrów wyborczych – mówił przedstawiciel resortu cyfryzacji.

Z kolei Rafał Tkacz z KBW podkreślał, że w przypadku głosowania na zaświadczenie komisja obwodowa ma sprawdzać, czy zaświadczenie jest autentyczne, czy nie jest kserokopią oraz czy jest nim naklejony hologram. Co więcej, zaświadczenie zostaje w komisji, w której wyborca oddał głos, tak więc nie ma możliwości ponownego zagłosowania na tej podstawie.

