Kierunki wakacyjne Polaków. Tak to wyglądało w poprzednim roku

W sezonie letnim 2024 Polacy najchętniej wyjeżdżali z biurami podróży do Turcji, Grecji i Egiptu – to niezmiennie trzy najpopularniejsze kierunki. Zainteresowanie tymi krajami wzrosło nawet o kilkadziesiąt procent względem ubiegłego roku. Kuszą one słoneczną pogodą, dobrą infrastrukturą i rozbudowaną ofertą all inclusive, szczególnie w kurortach takich jak Antalya, Rodos czy Hurghada. Więcej o najpopularniejszych kierunkach na wakacje przeczytasz w osobnym artykule.

Jakie jeszcze kierunki pojawiają się najczęściej na liście

Nowości na liście również przyciągają uwagę. Tunezja po przerwie znów zyskuje na popularności, wyprzedzając Hiszpanię, a Cypr wyprzedził Bułgarię. Do zestawienia dołączyła także Malta – kompaktowa, ale pełna atrakcji wyspa, idealna dla miłośników zwiedzania. Wyjazdy na południe Europy planujemy wcześniej – przedsprzedaż osiągnęła rekordowy poziom.

Popularność zyskują także mniej oczywiste kierunki. Albania kusi dziką przyrodą i konkurencyjnymi cenami, a Włochy tradycyjnie przyciągają fanów kultury, kuchni i pięknych krajobrazów. Choć Hiszpania wypadła z podium, nadal cieszy się dużym uznaniem, szczególnie regiony jak Costa Brava czy Wyspy Kanaryjskie.

Zadziwia brak Chorwacji

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce zabrakło Chorwacji. To efekt innego modelu podróżowania – Polacy najczęściej organizują tam wakacje samodzielnie, bez udziału touroperatorów. Rezerwują noclegi na własną rękę i dojeżdżają samochodami, co nie znajduje odzwierciedlenia w danych biur podróży.

Większa konkurencja na rynku turystycznym i nowe firmy w branży sprawiają, że tegoroczna oferta jest szersza niż w poprzednich sezonach. Turyści mają z czego wybierać, a ceny – choć wyższe niż w ubiegłych latach – wciąż zachęcają do zagranicznych wyjazdów. Więcej o wakacyjnych celach Polaków przeczytasz w dodatkowym artykule.