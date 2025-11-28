Tysiące nauczycieli traciło pracę. MEN ujawniło skalę kontrowersyjnej praktyki

Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy napisała do MEN interpelację. Chodzi o sygnały płynące ze środowiska nauczycielskiego, zgodnie z którymi dochodzi do zatrudnienia na czas określony, od września do czerwca, bez kontynuacji w okresie wakacyjnym. Taka praktyka może doprowadzić do niepewności zawodowej i braku ciągłości w zakresie świadczeń społecznych. Według Karty Nauczyciela taka sytuacja jest jednak dopuszczalna jedynie w ściśle określonych warunkach.

Inaczej dochodzi do sytuacji, że nauczyciele w wakacje są bez wynagrodzenia, odprowadzanych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i gwarancji kontynuacji pracy w kolejnym roku szkolnym. Polityk poprosiła Ministerstwo Edukacji Narodowej o podanie danych dotyczących skali zatrudnienia. Kucharska-Dziedzic wspomniała też o wpływie takiej formy zatrudnienia na stabilność zawodową nauczycieli i jakość pracy szkół. Na koniec poruszyła kwestię ograniczenia takich praktyk.

Zatrudnianie nauczycieli przez dyrektorów na czas określony. MEN odpowiedziało na interpelację

Na pismo posłanki Lewicy odpowiedział wiceminister edukacji narodowej. Henryk Kiepura podkreślił, że aby przeciwdziałać takim sytuacjom, należy stosować się do już obowiązujących przepisów. Nauczyciel, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W przypadku wątpliwości można z kolei zgłosić się osobiście, telefonicznie lub na piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli chodzi o dane, wiceszef MEN posiłkował się bazą Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na 12 listopada 2025 roku. Według SIO w roku szkolnym 2024/2025 zawartych zostało 106 907 umów na czas określony, w tym 8 572, które zostały zakończone w czerwcu. Stanowi to w sumie około 8,02 proc. umów zawartych na czas określony.

