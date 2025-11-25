MEN pod presją, nauczyciele wściekli. Pojawił się nowy plan

Pod koniec czerwca MEN skierowało do konsultacji publicznych projekt dotyczący zmian w prawie oświatowym. Resort sondował możliwość wprowadzenia regulacji, które pozwoliłyby na zatrudnianie w przedszkolach osób, które nie są nauczycielami. Na taki krok zgodę musiałby wyrazić kurator oświaty. Co więcej, dyrektor przedszkola musiałby osobiście zatwierdzić przygotowanie takiej osoby do pracy z dziećmi.

Aktualnie obowiązujące przepisy zakładają, że w placówkach mogą pracować osoby, które nie są nauczycielami, ale tylko jako prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania, nie do zajęć wychowania przedszkolnego. Regulacje już w 2022 roku chciał zmienić Przemysław Czarnek, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Tym razem również poniesiono porażkę – projekt zmian został ostatecznie wycofany.

To jednak nie zakończyło dyskusji na temat braków kadrowych w polskich przedszkolach. O sprawę w interpelacji dopytywał Krzysztof Szczucki. Poseł PiS chciał się dowiedzieć od MEN, jakie są plany dotyczące uzupełniania wakatów, możliwości szybkiego zdobywania kwalifikacji przez kandydatów do pracy w przedszkolu oraz analiz nad reorganizacją czasu pracy.

Politykowi odpowiedział Henryk Kiepura. Wiceminister edukacji tłumaczył, że projekt zmian w przedszkolach został szeroko skrytykowany podczas konsultacji. Sprzeciw wyrażały zarówno związki zawodowe, jak i organizacje reprezentujące nauczycieli przedszkolnym oraz środowisko akademickie. Po fali krytyki MEN zdecydował się zrezygnować z pomysłu.

Henryk Kiepura wyjaśnił, że sytuację kadrową ma poprawić m.in. nowelizacja Karty Nauczyciela, dzięki której pedagodzy będą mieli korzystniejsze warunki pracy i wynagradzania. Celem tych zmian jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co powinno przyciągać nowych kandydatów do tego zawodu – dodawał wiceszef MEN.

Resort kierowany przez Barbarę Nowacką prowadzi także prace nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi wynagrodzeń, czasu pracy i organizacji pracy szkół, które mają wzmocnić stabilność zawodu nauczyciela i jednocześnie utrzymać wysokie standardy edukacyjne. Jednym z kluczowych elementów polityki kadrowej są dalsze podwyżki wynagrodzeń.

Z aktualnych danych MEN (na listopad 2025 r.) wynika, że w przedszkolach brakuje 286 nauczycieli. Rok wcześniej w analogicznym okresie było 399 wakatów.