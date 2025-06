Dramatyczny wypadek w Warszawie. Trwa akcja służb

Do poważnego wypadku doszło w Warszawie we wtorek 17 czerwca tuż po godzinie 10. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna w Warszawie, karambol miał miejsce na trasie S8, na pasie tranzytowym w kierunku Poznania, w okolicy ulicy Łabiszyńskiej tuż przed wjazdem na most Grota-Roweckiego.

Warszawa. Karambol na S8. Trwa akcja służb

Jak podały służby, zderzyło się ze sobą łącznie osiem pojazdów. – Do zdarzenia doszło na pasie tranzytowym, w zdarzeniu brały udział trzy busy, cztery samochody osobowe oraz jeden pojazd ciężarowy. Było to tzw. klasyczne najechanie – poinformował Łukasz Zagdański z PSP w Warszawie.

Na miejsce zdarzenia zostały wysłane służby ratunkowe. Do akcji zaangażowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z informacji stołecznej straży pożarnej wynika, że w wyniku wypadku poważnie ranna została jedna osoba, którą przetransportowano do szpitala. Łukasz Zagdański przekazał, że poszkodowany nie odniósł obrażeń zagrażających jego życiu. Pozostałym osobom pomoc jest udzielana na miejscu.

Warszawa. Utrudnienia dla kierowców na S8

Kierowcy, którzy planowali podroż trasą S8, muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Pas tranzytowy został całkowicie wyłączony z ruchu. Ze wstępnych informacji służb wynika, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 13.

