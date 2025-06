Zaginęła 9-letnia Vanessa. Ślad urywa się na przystanku autobusowym

Komenda Miejska Policji w Gliwicach prowadzi poszukiwania za zaginioną dziewięcioletnią Vanessą Dybałą. Dziewczynka po raz ostatni widziana była w środę 25 czerwca około godziny 7.50 na przystanku autobusowym przy ul. Szpitalnej w Knurowie, gdzie wsiadła do autobusu miejskiego linii numer 47 i odjechała.

Vanessa Dybała z Knurowa zaginęła. Policja w Gliwicach prosi o pomoc w poszukiwaniach

Od tej pory dziecko nie wróciło do miejsca zamieszkania ani nie nawiązało kontaktu z bliskimi. Vanessa Dybała ma włosy blond. W chwili zaginięcia ubrana była w bluzkę z krótkim rękawem w kropki z ciemnym kołnierzykiem, krótkie spodenki, szare skarpetki oraz fioletowe klapki.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, należy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, przy ul. Powstańców Warszawy 12 lub pod numer telefonu 47 85 92 25, do Komisariatu Policji w Knurowie nr tel: 47 85 90 500 albo do najbliższej jednostki policji. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa w tej sprawie.

Czytaj też:

Zaginęło trzech nastolatków. Dramatyczna akcja na jeziorzeCzytaj też:

Nagłe zaginięcie młodej dziewczyny. Policja wystosowała apel