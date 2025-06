Zaginęło trzech nastolatków. Dramatyczna akcja na jeziorze

Jak podaje rmf24.pl, grupa 11 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat przyjechała do miejscowości Małszewo z województwa łódzkiego. Od niedzieli 22 czerwca byli zakwaterowani w domku letniskowym nad jeziorem Małszewskim.

Dramatyczna akcja na jeziorze. Zaginęło trzech nastolatków

W nocy z wtorku na środę 25 czerwca część grupy zawiadomiła służby ratunkowe o tym, że straciła kontakt z trzema kolegami: 17-latkiem i dwoma 18-latkami. Trójka poszukiwanych nastolatków miała wypłynąć kajakami na jezioro. W pewnym momencie mieli zniknąć z pola widzenia i przestali odpowiadać na próby kontaktu.

Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. W trakcie prowadzonych działań, które odbywają się zarówno na wodzie, jak również wzdłuż linii brzegowej, znaleziono dwa puste kajaki i trzy wiosła. Jak podał fakt.pl, jeden kajak został odnaleziony ok. siedmiu metrów od brzegu, a drugi pod wodą.

Zaginięcie trzech nastolatków. Najnowsze informacje

Jak ustalił portal rmf24.pl, w akcję poszukiwawczą zostały zaangażowane dodatkowe siły – patrole policyjne, a także grupy nurków PSP oraz zespół wyposażony w sonar. Funkcjonariusze do swojej pracy wykorzystują także drona.

Fakt.pl dotarł do nowych informacji w sprawie. Jak podano, podkom. Tomasz Markowski z policji warmińsko-mazurskiej poinformował, że feralnej nocy wszyscy chłopcy spożywali alkohol. — Na akwenie są obecnie łodzie z sonarami. Akwen został podzielony na sektory i trwa sonarowanie — badane jest dno i nie tylko. To jest bardzo duży obszar — 200 h powierzchni jeziora o głębokości 17-18 m. Sama linia brzegowa to jest ponad 8 km. Jednocześnie trwa praca operacyjna policji, po linii brzegowej pływają łodzie ratownicze, przeczesywane są któryś raz z rzędu zarośla — przekazał z kolei mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

