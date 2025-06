Nadciąga nieprzewidywalny lipiec. Fale skwaru i groźne zjawiska pogodowe

Tegoroczny czerwiec mija pod znakiem huśtawki warunków atmosferycznych. Choć termometry do tej pory nie pokazywały jeszcze rekordowych temperatur, a wartości rzadko przekraczały 30℃. aura była daleka od spokojnej. Pojawiały się silne porywy wiatru i burze, które lokalnie przybierały charakter gwałtowny. Taki układ pogodowy zwiastuje bardzo trudny lipiec.

Lipiec pod znakiem kontrastów

Już pierwsze dni lipca przyniosą bardzo zróżnicowaną pogodę w zależności od regionu kraju. Synoptycy zapowiadają, że „w lipcu Polska dalej może znajdować się na granicy dwóch różnych mas powietrza”. Nad północne województwa docierać będzie chłodniejsza masa z kierunku Skandynawii i Rosji, podczas gdy południe kraju pozostanie pod wpływem gorącego powietrza znad południowej Europy.

Różnice te będą wyraźne. „Na północy i północnym wschodzie będzie zwykle najchłodniej — od 20 do 23℃. ale pojawią się dni, gdy odnotujemy tam tylko 18 st. C”. W tym samym czasie na południu i południowym zachodzie Polski słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 30℃. Niektóre dni rozpoczną się umiarkowaną temperaturą, ale błyskawicznie mogą zamienić się w piekielnie gorące popołudnia. Na początku miesiąca słupki rtęci w większości kraju osiągną 30℃.

Gorące dni i groźne burze

Nagłe zderzenia mas powietrza to gotowy przepis na burze. W lipcu, jak zapowiadają meteorolodzy, burz może być sporo – i to dość gwałtownych. Ich charakter będzie przede wszystkim punktowy. Zamiast równomiernego opadu pojawią się lokalne nawałnice.

Eksperci ostrzegają, że w czasie burz mogą wystąpić także inne groźne zjawiska, w tym bardzo silny wiatr oraz grad. Szczególnie niepokojący jest fakt, że nawałnice mogą pojawić się nagle i objąć niewielki obszar, powodując duże straty lokalne – zwłaszcza w rolnictwie.

Susza mimo burz: deficyt opadów powraca

Choć na pierwszy rzut oka lipiec może wydawać się miesiącem obfitym w opady, rzeczywistość jest bardziej złożona. Duża część Polski znajdzie się pod wpływem wyżów, które będą blokować przemieszczanie się frontów z deszczem. „W lipcu blisko naszego kraju pojawią się układy wysokiego ciśnienia, to one sprawią, że pojawią się znaczne niedobory opadów, co za tym idzie – susze”.

Podział pogodowy między regionami

Lipiec będzie miesiącem podzielonej Polski. Synoptycy zapowiadają: „że średnia temperatura maksymalna wyniesie 20-22℃ nad morzem, 24-27℃ w centrum oraz 26-28℃ na południu”. Dni, kiedy będzie można liczyć na stabilną, słoneczną pogodę, pojawią się dopiero pod koniec miesiąca. Do tego czasu możemy spodziewać się regularnych zmian – słoneczne przedpołudnia będą często kończyć się burzowymi popołudniami.

