Lesistość w Polsce zmniejsza się? O tym nie wolno zapomnieć

Czym jest lesistość? Chodzi o konkretne dane, które pokazują, jak dużą część obszaru – np. państwa – stanowią lasy. Wyrażony może być w procentach. Do 2030 roku – zgodnie z krajowym programem – lesistość w Polsce ma osiągnąć 33 proc. Do osiągnięcia celu brakuje paru procent. Warto dodać, że po drugiej wojnie światowej lesistość wynosiła ok. 21%.

Tymczasem, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, spadła ona o 0,1 punktu procentowego. Oto powód.

Lesistość w Polsce spadła? Niekoniecznie

Doszło do sztucznego obniżenia danych, bo lesistość szacowana jest od niedawna na większym obszarze niż dotychczas – włączono do niego morskie wody wewnętrzne. Przy zastosowaniu poprzedniej metodologii powierzchnia lasów byłaby wyższa w 2023 r. niż w 2022. Oznacza to, że Krajowy Program Zwiększania Lesistości jest realizowany z powodzeniem. Założone do 2030 r. cel być może zostanie spełniony.

Nie oznacza to jednak, że polskie lasy nie są zagrożone. Globalne ocieplenie prowadzi do zmian klimatycznych, które odciskają piętno na naturze. W trakcie ostatniej zimy nie spadło zbyt dużo śniegu, który ma istotną funkcję – opady, które topnieją, są wchłaniane do gleby i magazynowane. Dzięki temu lasy mogą funkcjonować przez kolejne miesiące. Niestety w ostatnim czasie wiele miejsc, szczególnie na obszarach nizinnych w Polsce, boryka się z deficytami wody.

Nawet obfite opady deszczu nie pomogą?

Warto spojrzeć na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Kampinoskiego Parku Narodowego, które są niepokojące. Braki wody w kolejnych nadleśnictwach są odnotowywane. W ponad połowie miejsc, które borykają się z tym problemem, niedobory mają charakter trwały. Nawet gdyby w sezonie spadło więcej deszczu, to lasy nie są w stanie odzyskać równowagi.

Konieczne jest więc podjęcie działań, które mają na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia.

