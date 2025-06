Tragedia w Starej Wsi. Nowe informacje o postrzelonej 72-latce

Trwa obława. W Starej Wsi i okolicach zaroiło się od mundurowych, którzy zjechali się do tej niewielkiej miejscowości na Małopolsce. Prowadzą działania, korzystają z zaawansowanej technologii (m.in. dronów) czy psów tropiących. Pracują dzień i noc. Niedawno apelowali do mieszkańców, by nie zapuszczali się do okolicznych lasów, które są cały czas przeczesywane. Funkcjonariusze proszą, by cywile zrezygnowali z poruszania się po nich, bo mogą ściągnąć na siebie uwagę służb. Poza tym nie są tam bezpieczni – 57-latek, jeśli ukrywa się na terenach leśnych, może mieć broń i w każdej chwili jej użyć.

Tadeusz Duda podejrzany jest nie tylko o popełnienie zbrodni, ale także o zadanie ran 72-letniej teściowej. Seniorka trafiła w piątek do szpitala. W jakim jest stanie?

Stara Wieś. Trwają poszukiwania Tadeusza Dudy. Dziennikarze ujawnili, w jakim stanie jest teściowa 57-latka

Lokalny serwis limanowa.in pisał, że 72-latka miała doznać w piątek poważnych obrażeń. Miała ranę w okolicach lędźwi. Znajdowała się w stanie zagrażającym życiu. Przetransportowano ją do pobliskiej placówki medycznej, gdzie poddano pilnie operacji. Później zabrano do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – co zlecono to załodze śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziennik „Fakt” ustalił nieoficjalnie, że stan zdrowia kobiety szczęśliwie ustabilizował się. Anonimowe źródła, z którymi rozmawiała redakcja, a które znają starszą pacjentkę, „mają nadzieję, że z tego wyjdzie”.

Małopolska. Obława za 57-letnim podejrzanym. Tak wygląda akcja policji

30 czerwca małopolska policja opublikowała materiał wideo z działań, które na Limanowszczyźnie prowadzone były 29 czerwca. Zarządzono m.in. pilną odprawę, która zorganizowana została na terenie jednej ze szkolnych sal gimnastycznych.

Funkcjonariuszy jest w okolicy tak wielu, że „mysz się nie prześlizgnie”.

