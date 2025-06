Tak policja szuka Tadeusza Dudy. Do sieci trafiło wymowne nagranie

W niewielkiej miejscowości na Małopolsce, w związku z zabójstwem dwóch osób, zaroiło się od funkcjonariuszy. Ulice zastawione są służbowymi pojazdami policji, mieszkańcy non stop słyszą policyjne śmigłowce, które co chwilę przelatują nad ich głowami. Działania mundurowi prowadzą nie tylko za dnia, ale także w nocy. Używają specjalistycznego sprzętu, m.in. dronów. Towarzyszą im też specjalnie wyszkolone psy tropiące. Taka akcja jest z pewnością niezwykle kosztowna, ale jest warta każdej złotówki, bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi i o to, by stało się zadość sprawiedliwości.

Funkcjonariusze, którzy biorą udział w czynnościach, niedawno spotkali się na terenie jednej ze szkół, by na sali gimnastycznej wymienić się najważniejszymi informacjami i ustalić plan poszukiwań.

Materiał wideo przedstawia działania poszukiwawcze, które prowadzone były wyłącznie dnia 29 czerwca.

Tragedia w Starej Wsi. 57-letni Tomasz Duda wciąż nie został schwytany. Policja zaapelowała do mieszkańców Małopolski

Dzień później – w poniedziałek – podejrzanego o zabójstwo i oddanie strzałów do starszej kobiety – mowa o teściowej 57-latka – co realnie doprowadzić mogło do jej śmierci (seniorka jest w szpitalu) – wciąż nie odnaleziono.

Policja zwróciła się z pilnym apelem do osób, które przebywają lub zamierzają pojawić się na obszarach, gdzie prowadzone są poszukiwania. Mundurowi proszą o to, by mieszkańcy Limanowszczyzny „nie wchodzili do lasów, w celu próby odnalezienia podejrzanego na własną rękę”. Zaznaczają, że w tym rejonie służby „działają również z powietrza, więc taka sytuacja może wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, a osoby przebywające w lesie, które będą widoczne dla urządzeń technicznych, mogą zostać potraktowane przez mundurowych jako potencjalny poszukiwany”. „Spowoduje to niepotrzebną koncentrację sił w tym rejonie i może być bardzo niebezpieczne dla tych osób” – czytamy.

Warto pamiętać również, że 57-latek może być uzbrojony i stanowić zagrożenie dla ludzi. Lepiej więc nie opuszczać tymczasowo swojego domu, jeśli nie jest to konieczne.

