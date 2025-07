Jeden z najbogatszych Polaków ma dość. Mentzen ma powody do obaw?

Arkadiusz Muś to polski miliarder, założyciel i prezes spółki Press Glass, która jest europejskim gigantem produkcji szyb zespolonych i tylko w zeszłym roku osiągnęła ponad 2,7 mld zł przychodów. Na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost” biznesmen zajął 13. pozycję z majątkiem szacowanym na 4,9 mld złotych.

W 2023 roku Arkadiusz Muś oraz jego córka wpłacili na rzecz KO ponad 100 tysięcy złotych. Po przejęciu władzy przez Donalda Tuska biznesmen krytykował politykę gospodarczą rządu.

Chce założyć partię. To jeden z najbogatszych Polaków

Jak się okazuje, Arkadiusz Muś już wkrótce może przejść ze świata biznesu do polityki. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że środowisko związane z przedsiębiorcą sonduje możliwość założenia nowej partii politycznej.

Według dziennikarzy wynika, że ta inicjatywa miałaby być odpowiedzią na rozczarowanie rządami Donalda Tuska. – Miał być rok przełomu, a jest to, co zwykle: dużo deklaracji, dużo zapowiedzi, a na koniec dnia wygrywa i tak urzędnicze lobby w resortach. Deregulacja jest co najmniej o rok spóźniona- powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden ze współpracowników Arkadiusza Musia. – Rząd koalicji był nieprzygotowany na przejęcie władzy, jest paraliżowany wewnętrznie przez polityczne gierki – dodał.

Powstanie „Konfederacja light”?

Przedsiębiorcy mają być sfrustrowani przede wszystkim brakiem reform gospodarczych i niejasnymi regulacjami, a także „słabą reprezentacją liberalnego głosu Polski w Brukseli”.

Nowa partia miałaby być skierowana przede wszystkim do wyborców młodszego pokolenia, którzy są niezadowoleni z rządzącego Polską od lat duopolu PiS-PO a w wyborach prezydenckich poparli Sławomira Mentzena lub Adriana Zandberga.

W programie ugrupowania miałyby się znaleźć postulaty łączące liberalne podejście gospodarcze z nowoczesną komunikacją. W rozwijanie projektu miałyby zostać zaangażowane nowe twarze, jednak na razie nie podano żadnych konkretnych nazwisk.

