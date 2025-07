Uczelnia Varsovia wychodzi na prostą. Przyciąga studentów innowacyjnymi kierunkami

– Dziękuję za obecność i za zainteresowanie tym, co się dzieje w naszej Uczelni. Pragniemy podzielić się zarówno efektami naszych dotychczasowych, intensywnych działań, jak również podkreślić naszą otwartość i transparentność – powiedziała rektor adw. Magdalena Stryja, otwierając spotkanie z dziennikarzami.

Efekty działań i liczby, które mówią same za siebie

W trakcie konferencji rektor przedstawiła najważniejsze liczby obrazujące funkcjonowanie uczelni: w ostatnich miesiącach w całej uczelni przeprowadzono 1300 obron, wydano ponad 1400 dyplomów, a do studentów trafiło około 4000 dokumentów dotyczących przebiegu studiów. Na lipiec zaplanowano kolejne 580 obron.

Poza tym Varsovia aktywnie rozwija dialog z otoczeniem społecznym i gospodarczym przy jednoczesnym intensywnym procesie akredytacyjnym prowadzonym ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ciągu ostatnich miesięcy Uczelnia Varsovia przekazała do PKA blisko 18 tysięcy stron dokumentacji, a z wizytacją przyjechało do uczelni 80 ekspertów PKA. Jak zaznaczyła rektor Stryja, uczelnia z ogromnym zaangażowaniem i pełną otwartością podchodzi do procesu oceny programowej, pomimo iż jest to dla niej ogromne obciążenie. W skali niespotykanej w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

– Nie tylko odpowiadamy na wszystkie zalecenia PKA, ale także sami inicjujemy usprawnienia, których celem jest nieustanne podnoszenie jakości kształcenia – podkreśliła rektor Uczelni Varsovia.

Rektor zaznaczyła, że uczelnia działa poprzez swoje organy: rektora, dyrektora generalnego i senat przy wsparciu Komisji ds. Nadzoru, Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia czy zespołów eksperckich. Podkreślił, że uczelnia działa w sposób przejrzysty, a wszystkie procesy administracyjne, w tym proces dyplomowania czy wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów prowadzone są bardzo intensywnie i skrupulatne.

Uczelnia blisko rynku pracy

Magdalena Stryja poinformowała, że trwająca obecnie rekrutacja w Warszawie i ośmiu filiach (Poznań, Wrocław, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Katowice, Kielce) przebiega obiecująco.

Dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek media, który łączy klasyczne dziennikarstwo z nowoczesnymi trendami i technologiami. Studenci uczą się tu m.in. tworzenia treści na potrzeby mediów społecznościowych, pracy z narzędziami cyfrowymi i realizacji własnych projektów multimedialnych. Silnym punktem oferty Varsovii są również psychologia, pedagogika. Obecnie w uczelni ruszają studia podyplomowe z zakresu sztucznej inteligencji. Nie brakuje chętnych do studiowania kryminologii.

– Cieszy nas, że młodzi ludzie tak świadomie wybierają uczelnię, która stawia na kompetencje zawodowe i konkretne przygotowanie do pracy. Tak właśnie funkcjonuje Varsovia, jako uczelnia praktyczna, blisko rynku – powiedziała rektor.

Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej uczelni dostępne są na stronie internetowej uczelni.

