Znany pisarz zmienił nazwisko. „Ofiara często wraca do swojego oprawcy, ale ja mam już dość”

– Ciężko zachorowałem, trafiłem do szpitala. Kiedy po kilku miesiącach wróciłem do normalności, postanowiłem uporządkować życie. Pomyślałem: „K**wa stary, zaraz 40 lat kończysz, nosisz jakieś brzemię w postaci nazwiska, którego nienawidzisz, bo kojarzy ci się ze złym człowiekiem, zmień to”. I zmieniłem – wyznaje we „Wprost Przeciwnie” Wiktor Krajewski (dziś już Słojkowski), pisarz i dziennikarz. – Relacja z matką bardzo mnie zniszczyła. Mając na koncie 10 książek w spoko wydawnictwach dalej byłem dla niej głupi, prymitywny, cały czas słyszałem, że moje życie to bagno, że nie umiem się wysłowić, że źle chodzę… Że jej się wstydzę. Jeśli to słyszysz dzień w dzień, zaczynasz w to wierzyć. Mam tak, że jak wchodzę do pomieszczenia w którym jest wiele osób to zawsze myślę, że jestem tam najgłupszy – dodaje.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Chyba powinnam przedstawiać cię inaczej. Wiktor Krajewski: Już nie jestem Krajewski, jestem Słojkowski. Zmieniłeś nazwisko. Powód jest bardzo prosty, a w zasadzie powody są dwa. Moja babcia (której nazwisko będzie teraz nosił – red.) była dla mnie jak mama, myślę, że ona mnie wychowywała... Troszczyła się o mnie i pod względem emocjonalnym, i ponosiła koszty finansowe związane z opieką nade mną. To była najważniejsza, najbliższa mi osoba. Jeżeli sobie wyobrazisz – wiem, to jest głupie, co teraz powiem, sam się śmieję, jak ktoś tak mówi – ale jeśli wyobrazisz sobie, że tworzysz z kimś jedność, to ja z moją babcią tworzyłem taką jedność. Wystarczyło, że spojrzeliśmy na siebie… To było niesamowite. Myślę, że to w moim życiu już nigdy się nie powtórzy. Miałem super więź z moją babcią, ale ona się skończyła w 2011 roku. Miałem wtedy 25 lat.

Babcia zmarła. To jest straszne, bo teoretycznie wszystkie mądre książki mówią, że żałoba trwa rok. Ma poszczególne etapy…