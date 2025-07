Ogromny pożar pod Warszawą. Kłęby czarnego dymu nad blokiem

W czwartek 3 lipca ok. godz. 19:30 w bloku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach, pod Warszawą, wybuchł pożar. – Na razie nie mamy informacji, czy źródło pożaru jest zlokalizowane i czy on się rozprzestrzenia – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Jan Sobków z PSP w Wołominie.

Pożar w Ząbkach. 15 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, że płomienie objęły sporą część dachu budynku. Na miejscu z ogniem walczy 15 zastępów straży pożarnej. Na obecnym etapie jest za wcześnie, aby informować o możliwych przyczynach pożaru. Nie ma też informacji o tym, aby w wyniku zdarzenia ktoś został poszkodowany.

Jak przypomina Polsat News, to kolejny pożar w Ząbkach, do którego doszło w ostatnim czasie. We wtorek ogień pojawił się w opuszczonych zabudowaniach na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego.

Więcej informacji wkrótce.