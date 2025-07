Tajemnicza śmierć Polaka w Grecji. Na jaw wyszły nowe fakty

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątek 4 lipca w miejscowości Agia Paraskevi w regionie Attyka w Grecji. Z ustaleń lokalnych dziennikarzy wynika, że zamaskowany mężczyzna oddał pięć strzałów do innego mężczyzny. Chwilę później napastnik uciekł z miejsca zdarzenia.

Jego ofiara to 43-latek, który pochodzi z Polski. Na co dzień pracuje jako profesor na uniwersytecie w Berkely w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości był studentem m.in. na warszawskiej SGH oraz w Stanford Graduate School of Business.

Trzy z pięciu oddanych strzałów trafiły go w szyję. Odniesione obrażenia były na tyle poważne, że życia Polaka nie udało się uratować.

Greccy śledczy wszczęli postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. W toku prowadzonych czynności ujawniono, że Polak nie był wcześniej notowany, jednak do strzelaniny mógł doprowadzić jego osobisty zatarg ze sprawcą. Portal informacyjny Avi poinformował, że 43-latek był umówiony z agresorem i czekał na niego we wskazanym miejscu. Według relacji świadków napastnik był wysoki i miał wysportowaną sylwetkę. Miał być ubrany na czarno.

W toku prowadzonych czynności policja przesłuchała byłą żonę 43-latka. Pochodząca z Grecji profesorka opowiedziała o szczegółach ich relacji. Z zeznań kobiety wynika, że para poznała się 10 lat temu. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Według nieoficjalnych doniesień Polak miał być uzależniony od alkoholu. Miał również stosować agresję wobec członków swojej rodziny.

W związku z tym sześć lat temu żona złożyła pozew o rozwód. Od tego czasu między byłymi już partnerami trwa batalia sądowa o prawo do opieki nad dziećmi.