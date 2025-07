Bójkę z Kolumbijczykami widziała na własne oczy. „Umierał na moich rękach”

Nowe to niewielka, licząca nieco ponad 5 tys. mieszkańców miejscowość na północy województwa kujawsko-pomorskiego. W nocy z soboty na niedzielę 6 lipca w samym centrum doszło tam do szalonej bójki, która zakończyła się śmiercią jednego z uczestników.

Nowe. Śmiertelna bójka Polaków z Kolumbijczykami

Zaczęło się niepozornie, od popchnięcia. W relacji „Faktu” czytamy, że mogło być ono nawet przypadkowe. Następnie doszło do kłótni pomiędzy Polakiem i Kolumbijczykiem. Do sporu zaczęły jednak dołączać kolejne osoby, a w ruch poszły butelki i krzesła. Świadkowie całą sytuację opisują krótko: rozpętało się „piekło”.

– To była dzika furia. Próbowałam nawet przytrzymać drzwi, żeby ich powstrzymać, ale nic to nie dało. To był żywioł – relacjonowała w rozmowie z „Faktem” kobieta, która była blisko tamtych gwałtownych wydarzeń.

W pewnym momencie zobaczyła, że jeden z mężczyzn leży na ziemi i dusi się, trzymając za brzuch. – Podbiegłam, chwyciłam go za głowę, próbowałam podtrzymać. Zobaczyłam, że coś w nim tkwiło. Jakiś kawałek plastiku, może rękojeść noża – opisywała dalej.

Rannemu próbował pomóc jeszcze jeden mężczyzna. – Chciał robić sztuczne oddychanie, ale wtedy buchnęła krew, najwięcej z rany. Już wiedziałam, że to koniec – opisywała kobieta. – Ten człowiek umierał na moich rękach. To było straszne – mówiła.

Kolumbijczyk zabił Polaka w Nowem. 13 osób zatrzymanych

Śmiertelnie ranionym mężczyzną był 41-letni Grzegorz G. z gminy Nowe. W poniedziałek 7 lipca policja poinformowała o zatrzymaniu 13 uczestników bójki, w tym 10 obywateli Kolumbii. Wśród nich aresztowano 29-letniego Richarda M., który podejrzewany jest o zadanie śmiertelnego ciosu nożem.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Świeciu. Przez cały poniedziałek trwały doprowadzenia zatrzymanych i przesłuchania z udziałem tłumaczy oraz inne czynności.

