Wody Polskie z nowym prezesem. Kto zastąpi Joannę Kopczyńską?

Przypomnijmy, że Joanna Kopczyńska została w poniedziałek zdymisjonowana ze stanowiska prezesa Wód Polskich.

„Z dniem 7 lipca 2025 r. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” – przekazano w komunikacie.

Jak podał Dariusz Klimczak, jej funkcję obejmie Mateusz Balcerowicz.

– Mateusz Balcerowicz to osoba związana z Polską Akademią Nauk, wieloletni dyrektor Departamentu Wody w Ministerstwie Środowiska. Jest osobą przygotowaną bardzo dobrze do tej funkcji i płynnie przejmuje swoje obowiązki – mówił na antenie TVN24 szef resortu infrastruktury. Wyjaśnił, że Balcerowicz do tej pory „zastępcą do spraw inwestycji, ale także obszarów związanych z suszą i powodzią”.

Joanna Kopczyńska zdymisjonowana. Za rogiem powodzie

Minister infrastruktury odniósł się do poniedziałkowej dymisji Joanny Kopczyńskiej. Decyzja wywołała kontrowersje, bowiem ogłoszono ją w momencie, gdy do kraju zbliżała się fala opadów. IMGW alarmował o zagrożeniu związanym z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w rzekach, wspominano także o możliwych podtopieniach.

– Nie ma to związku z bieżącymi wydarzeniami pogodowymi i kwestiami związanymi z tym, jak Wody Polskie przygotowują się akurat do do tego stanu – mówił minister infrastruktury dodając, że w Wodach Polskich od dłuższego czasu trwają zmiany strukturalne. Zaznaczył także, że „działa specjalny zespół ekspertów, który przedstawia rekomendacje, co do zmian organizacyjnych, finansowych, funkcjonalnych” w Wodach Polskich.

Spółka Wody Polskie jest państwową osobą prawną, odpowiedzialną za gospodarowanie zasobami wodnymi, które są własnością Skarbu Państwa. To właśnie ta spółka między innymi nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne oraz wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne).

