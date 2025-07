Konfederacja mówi „stop” imigracji. Jest zapowiedź ogólnopolskich protestów

Skrajna prawica walczy z nielegalną migracją, która – jak twierdzi były prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Robert Bąkiewicz i członkowie „patroli obywatelskich” czy zrzeszeni wokół Ruchu Obrony Granic – ma dziś miejsce głównie na zachodzie, a nie na wschodzie. Tymczasem – jak wynika z danych Straży Granicznej, które ujawnione zostały w rozmowie z dziennikiem „Rzeczpospolita” – to właśnie po prawej stronie Polski problem jest największy. Odkąd granica z Białorusią została uszczelniona, odtąd cudzoziemcy wybierają inny szlak, by trafić do Unii Europejskiej – biegnie on przez Litwę (która także, decyzją rządu, o czym Donald Tusk informował 1 lipca, jest pod okiem służb – od wczoraj trwają tam tymczasowe kontrole).

Wiceprzewodniczący klubu Konfederacja Wolność i Niepodległość – w rozmowie z Polską Agencją Prasową – przekazał, że 19 lipca odbędą się ogólnopolskie protesty. Uczestnikom wydarzeń przyświecało będzie proste hasło: „Stop Imigracji”.

Konfederacja organizuje manifestacje przeciwko imigracji. „Zapraszamy”

– Zapraszamy wszystkich Polaków, żeby wyszli na ulice polskich miast i połączyli się w proteście przeciwko masowej imigracji do Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej – zapowiedział poseł Michał Wawer. Cel? Głośne „stop” wobec „podrzucania nielegalnych imigrantów przez niemiecką granicę” – wskazał.

Parlamentarzysta twierdzi, że „imigranci przyjeżdżają jako »legalni«, wpuszczeni bez weryfikacji za rządu Donalda Tuska”, a później „popełniają brutalne przestępstwa na Polakach”. – My, jako Konfederacja, protestujemy przeciwko nielegalnej i legalnej imigracji od wielu lat – zaznaczył.

Ile osób weźmie udział w protestach? Dowiemy się w kolejna sobotę – protesty ruszyć mają za 11 dni.

Czytaj też:

Zdjęcie posłanki PiS hitem sieci. Jest jeden problemCzytaj też:

W tym miejscu problem nielegalnej migracji eskaluje. Wymowne dane SG