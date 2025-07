Najnowsze dane z granic. Ministerstwo odkrywa karty

W poniedziałek 7 lipca wprowadzono kontrole na granicy Polski z Niemcami oraz Litwą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało najnowsze dane dotyczące pracy służb. Na granicach działają funkcjonariusze Straży Granicznej, policji oraz żołnierze WOT. Do ich uprawnień należy wyrywkowa kontrola pojazdów.

Przywrócone kontrole graniczne. MSWiA pokazało dane z pierwszego dnia

– Na godzinę 20 w poniedziałek dokonaliśmy kontroli, jak dobrze pamiętam, 6 836 osób. Zatrzymaliśmy do kontroli 3 136 pojazdów. I (...) mamy jedną osobę zatrzymaną, to jest Estończyk, który przewoził czterech obywateli Afganistanu. (...) W wyniku porozumienia z Litwą osoby te zostały już przekazane stronie litewskiej – powiedział we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański.

Polityk dodał, że dwóm osobom odmówiono wjazdu do Polski – Syryjczykowi na granicy polsko-niemieckiej i Algierczykowi na granicy polsko-litewskiej.

Granica Polski z Litwą. „Szlak litewski jest już niemożliwy do przekraczania”

Wprowadzenie kontroli na granicy z Litwą to efekt zmiany szlaku migracyjnego po uszczelnieniu granicy z Białorusią. Migranci i osoby ich przerzucający omijają zaporę i obierają trasę z Białorusi na Litwę, a stamtąd do Polski.

Wiceminister Szczepański ma nadzieję, że czas obowiązywania kontroli „pokaże wszystkim, że szlak litewski jest już niemożliwy do przekraczania”.

Rząd podjął decyzję o przywróceniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej na okres od 7 lipca do 5 sierpnia. Podczas tych 30 dni granicę z Niemcami będzie można przekraczać na 52 przejściach granicznych. Na 16 z nich będą prowadzone kontrole stałe. Na granicy z Litwą kontrole stałe będą na 2 z 13 przejść.

