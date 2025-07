Odra u niezaszczepionej pacjentki. Olsztyn w stanie gotowości

– Wszystkie objawy wskazują na to, że pacjentka jest chora na odrę. Wykonywane są ostatnie badania w tym kierunku, ale my już wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec rozprzestrzenieniu się tej bardzo zakaźnej choroby – poinformował Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor sanitarny.

Według inspektora, kobieta odwiedziła ostatnio poradnię lekarza rodzinnego, a także zgłosiła się do jednego z lokalnych szpitali, skarżąc się na utrzymującą się wysoką gorączkę i nieskuteczność antybiotyku. Dopiero w drugim szpitalu zdiagnozowano u niej odrę. Trwa ustalanie wszystkich osób, które mogły mieć z nią kontakt – od członków rodziny po pracowników służby zdrowia.

Szczepionka kluczem do ochrony

Osoby, które zostały zaszczepione przeciwko odrze, nie są narażone na zachorowanie. Natomiast ci, którzy nie przyjęli szczepionki, będą teraz szczególnie zachęcani do zaszczepienia się.

– Nie ma możliwości prawnych, by zmusić te osoby do zaszczepienia się. Będziemy ich do tego mocno przekonywać – zaznaczył Dzisko. Szacuje się, że kwarantanną epidemiologiczną może zostać objętych kilkanaście osób.

Województwo warmińsko-mazurskie odnotowuje zazwyczaj dwa lub trzy przypadki zachorowań na odrę rocznie – głównie u osób dorosłych.

Odra jest chorobą zakaźną atakującą głównie błony śluzowe górnych dróg oddechowych i spojówki. Jednym z jej najbardziej charakterystycznych objawów jest czerwonawa wysypka pojawiająca się na skórze. Najskuteczniejszą formą profilaktyki jest szczepienie ochronne.

