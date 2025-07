Burza po oświadczeniu Instytutu Pileckiego. W sieci zawrzało

W 80. rocznicę tzw. „obławy augustowskiej” otwarto dom pamięci i wystawę – poświęconą operacji wojskowej, przeprowadzonej w lipcu 1945 roku. Brała w niej udział Armia Czerwona, wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego niektóre oddziały Ludowego Wojska Polskiego czy Urzędu Bezpieczeństwa. Zlikwidowano wówczas podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie (Augustów, rejony Suwałk). Zginąć mogło od blisko 600 do nawet 2000 polskich działaczy, wrogich ówczesnej władzy i ustrojowi.

Muzeum urządzono w Domu Turka (w siedzibie powiatu augustowskiego na Podlasiu). W przeszłości znajdowało się tam NKWD i lokalny oddział „bezpieki”. W obławie brał udział ojciec dyplomaty – Ryszarda Schnepfa, pełniącego obecnie funkcję chargé d’affaires (pełniącego funkcję ambasadora w zastępstwie) we Włoszech (w Rzymie), z akredytacją na San Marino. Był ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych (z akredytacją na Bahamy). Na wystawie „pominięto” go jednak – zauważa stacja TVN24.

W środę Instytut Pileckiego opublikował wpis na platformie X, który odnosił się do krytyki. „Zdecydowanie odcinamy się od prób instrumentalnego wykorzystywania historii »obławy augustowskiej« do bieżącej walki politycznej” – napisał zespół prasowy. Zaznaczono, że celem ośrodka jest „badanie faktów i budowanie pamięci – nie insynuacji”. Instytut wskazał, że por. Schnepf „dowodził jednostką ludowego WP o wielkości 110-160 żołnierzy, która zatrzymała 22 osoby, z których część nigdy nie wróciła do domu”. „W obławę zaangażowanych było 45 000 żołnierzy, udział jednostki Schnepfa stanowi jedynie dwa promile tych sił” – argumentowano. Post zniknął jednak z social mediów. Zamiast niego pojawiło się oświadczenie.

Marek Magierowski komentuje: Infamia

„Informujemy, że ostatnie wpisy dotyczące wystawy o »obławie augustowskiej« zostały usunięte. (...) Celem wpisu nie było ani bagatelizowanie, ani zakłamywanie historii. Podane wielkości są zgodne z badaniami upowszechnianymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Udział jednostek złożonych z Polaków niewątpliwie był wpisany w scenariusz umacniania władzy komunistycznej w Polsce, pozbawiania jej niepodległości. Prowadzone od 30 lat badania w różnych ośrodkach, także w Instytucie Pileckiego, w sposób jednoznaczny obnażają genezę sowietyzacji Polski, pokazują postawy społeczeństwa polskiego w tym czasie, przybliżając tak skalę oporu, jak i angażowania się w komunizm. Zachęcamy do odwiedzenia Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, (...) zapoznania się z wystawą i oddania hołdu ofiar tragedii z lipca 1945 roku” – zachęcono.

Na oświadczenie instytutu zareagował m.in. Marek Magierowski. „W tłumieniu Powstania Warszawskiego uczestniczyło ok. 2700 członków dywizji Waffen SS [Schutzstaffel] Oskara Dirlewangera. 2,7 promila wszystkich żołnierzy tej struktury w szczytowym okresie. Sugeruję usunięcie tego wpisu. Albo usunięcie nazwiska rotmistrza z nazwy Instytutu. Infamia [niesława, hańba – przyp. red.] – ocenił były ambasador Polski w USA.

