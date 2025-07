Policja bez litości dla Mateckiego. Te słowa mówią wszystko

Konfederacja zapowiedziała na sobotę 19 lipca marsze przeciwko migracji. Organizatorzy twierdzą, że demonstracje odbędą się w 80 polskich miastach. W wielu miejscowościach zarejestrowano także kontrmanifestacje, których uczestnicy podkreślają, że sprzeciwiają się nagonce na cudzoziemców.

Marsz „stop migracji”. Matecki oskarża policję o prowokacje

Na kilkanaście godzin przed marszami, Dariusz Matecki wystosował za pośrednictwem mediów społecznościowych apel do potencjalnych uczestników. Poseł PiS postanowił ostrzec przed rzekomymi prowokacjami.

„Mam informację z wewnątrz Komendy Głównej Policji. Pamiętacie prowokacje na Marszach Niepodległości za pierwszych rządów niemieckiego agenta? To się może teraz powtórzyć” – stwierdził parlamentarzysta. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez.

„Wystrzegajcie się wszelkich prowokacji, agresji, skrajnie wulgarnych haseł. Każdemu kto ewidentnie prowokuje – róbcie zdjęcia i weryfikujcie” – zaapelował poseł PiS. W dalszej części wpisu stwierdził, że „jeśli potwierdzi się, że to funkcjonariusz skierowany do prowokacji, to zostanie mu zrobione piekło”.

Matecki oskarża policję o prowokacje. Mocna riposta

Na sugestie Dariusza Mateckiego odpowiedziała policja. Przedstawiciele polskich służb podkreślili, że „to właśnie wpis polityka jest nie tylko prowokacją samą w sobie, ale przede wszystkim fałszywym pomówieniem tysięcy policjantów, którzy jutro zamiast spędzić czas z rodzinami, będą pełnić służbę i robić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń oraz osobom postronnym”.

„Policja jest dla wszystkich obywateli, także dla pana, i nie godzimy się na to, aby stawiać nas po którejkolwiek stronie sceny politycznej. Apelujemy o wzajemny szacunek i nie wzbudzanie niechęci lub nienawiści wobec policjantów u przedstawicieli różnych środowisk” – czytamy w odpowiedzi skierowanej do posła PiS.

