Kwiat, który pachnie śmiercią. Rzadkie zjawisko już wkrótce w Warszawie

Pierwsze kwitnienie tej tropikalnej rośliny miało miejsce w Warszawie w czerwcu 2021 roku. Teraz mieszkańcy stolicy ponownie mają szansę być świadkami tego rzadkiego wydarzenia.

Egzotyczna roślina z serca Sumatry

Dziwidło olbrzymie pochodzi z deszczowych lasów równikowych indonezyjskiej Sumatry. W swoim naturalnym środowisku kwiat tej rośliny może osiągać do trzech metrów wysokości i nawet półtora metra szerokości. Roślina wyrasta z ogromnej, podziemnej bulwy, której masa może wynosić kilkadziesiąt kilogramów. To właśnie z niej roślina czerpie energię niezbędną do rozwoju gigantycznego liścia lub – w rzadkich momentach – potężnego kwiatostanu.

Kwitnienie dziwidła trwa jedynie kilka dni, dlatego jego pojawienie się jest tak wyjątkowe. Aby przyciągnąć owady zapylające, roślina wydziela intensywny zapach – co w połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz kwiatostanu sprawia, że przyciąga uwagę z dużej odległości.

Warszawski ogród i niezwykły gość

Roślina trafiła do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego zupełnie przypadkiem – została przekazana przez mieszkańca, który nie był w stanie zapewnić jej dalszej opieki. Przez kolejne lata dziwidło regularnie wypuszczało okazałe liście, a po ich zwiędnięciu „odpoczywało”, gromadząc siły na kolejne cykle wzrostu.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie roślina zakwitnie, ogrodnicy podkreślają, że moment ten trudno przewidzieć. Jednak obserwacje wskazują, że może to nastąpić wkrótce.

Zapach śmierci, który przyciąga życie

Kwiatostan dziwidła przypomina ogromną kolbę, otoczoną dekoracyjnym liściem podkwiatostanowym. Wewnątrz znajdują się osobno rozmieszczone kwiaty żeńskie i męskie, które zapylane są przez owady zwabione zapachem gnijącego mięsa. Ten specyficzny aromat, w połączeniu z podwyższoną temperaturą kwiatostanu, skutecznie imituje padlinę – co przyciąga muchy i inne owady padlinożerne.

Dla wszystkich, którzy nie będą mieli okazji zobaczyć tego widowiska osobiście, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego planuje uruchomić transmisję internetową.

facebookCzytaj też:

Zamiast wrzosów posadź tę roślinę – tania, odporna i kwitnie do jesieniCzytaj też:

Liście bledną, a storczyk nie kwitnie? Wlej to do doniczki – roślina odżyje w kilka dni