Co dalej z kontrolami na granicach z Litwą i Niemcami? Decyzja zapadła

Ograniczenia w postaci tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą mają zostać przedłużone o kolejnych 30 dni. Podstawą tej decyzji jest głównie fakt, iż nie ustały powody, dla których owe kontrole przywrócono.

Wciąż odnotowywane są próby nielegalnego przedostania się do Polski cudzoziemców z Białorusi, którzy do Unii Europejskiej przenikają przez granice Łotwy i Litwy, by następnie, już bez kontroli granicznych, przedostawać się do naszego kraju. Co do granicy niemieckiej, tam powodem jest utrzymywanie kontroli przez Niemcy.

Do tej pory polskie służby skontrolowały na obu granicach 280 tysięcy osób oraz prawie 135 tysięcy samochodów od momentu przywrócenia ograniczeń 7 lipca. Na granicy niemieckiej odmówiono wjazdu 70 osobom. Byli to m.in. obywatele Iranu, Indii, Burkina Faso i Rosji.

Na granicy litewskiej polscy funkcjonariusze odmówili wjazdu 30 cudzoziemcom. Mowa o obywatelach Indii, Azerbejdżanu, Nigerii czy Mołdawii. Zatrzymano też dziesięciu kurierów, którzy pomagali w nielegalnym transporcie imigrantów. Wśród takich przewoźników znajdowali się obywatele Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Kryzys graniczny

Napędzany przez białoruskie służby kryzys graniczny na wschodzie Unii Europejskiej trwa już od 2021 roku. Reżim Aleksandra Łukaszenki wdrożył systemowy program przerzucania migrantów z Bliskiego Wschodu oraz Afryki na terytorium Unii Europejskiej. Początkowo jego głównym celem była Polska, jednak po umocnieniu granicy przez nasz kraj, strumień ludzi przekierowano częściowo do Litwy i Łotwy.

Zarówno Polska, jak i Łotwa oraz Litwa w ostatnich latach wzmocniły znacząco obronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Wspólnota wsparła działania tych krajów finansowo oraz logistycznie. Działania Białorusi są bowiem uznawane za przejaw wojny hybrydowej, zmierzającej do destabilizacji sytuacji w UE.

